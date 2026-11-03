Im Rahmen der World Branding Awards wurden erneut Marken gewürdigt, die weiterhin den Maßstab für Exzellenz setzen.

Die Preisverleihung der 21. World Branding Awards 2026-2027 fand im ikonischen Hampton Court Palace statt.Vor der prachtvollen Kulisse des historischen Veranstaltungsortes versammelte das renommierte Event Gäste aus aller Welt zu einer unvergesslichen Feier. Durch den Abend führte die gefeierte BBC-Moderatorin Hannah Gray, bereichert durch eine Keynote des bekannten Redners Adrian Webster.

Eine Auszeichnung bei den World Branding Awards zu erhalten, gilt nach wie vor als herausragende Leistung. Die Gewinner werden in einem strengen Bewertungsverfahren ermittelt, das Markenbewertung, Verbraucher- und Marktforschung sowie öffentliche Online-Abstimmungen umfasst.

In diesem Jahr beteiligten sich über 105.000 Verbraucher an der Abstimmung. Mehr als 2.000 Marken aus 62 Ländern wurden nominiert. Davon wurden auf globaler, regionaler und nationaler Ebene pro Land weniger als zehn Marken als "Brand of the Year" ausgezeichnet.

Auf globaler Ebene werden Marken gewürdigt, die auf internationalen Märkten konsequent Markenstärke bewiesen haben, darunter BYD (Vereinigtes Königreich), Yakult (Japan), IKEA (Schweden), Sennheiser (Deutschland), Cadbury (Vereinigtes Königreich) und TWG Tea (Singapur).

Auf nationaler Ebene werden Marken ausgezeichnet, die auf ihren Heimatmärkten zu festen Größen geworden sind, darunter ALTANFEETHI (Saudi-Arabien), Babi Mild (Thailand), Boursa Kuwait (Kuwait), Checkers (Südafrika), Costa Coffee (Vereinigtes Königreich), DR's Secret (Singapur), Dynace Global (Malaysia), FERN-D (Philippinen), Flimty (Indonesien), Picard (Frankreich), Spritzer (Malaysia), Vinamilk Optimum Gold (Vietnam) und Winona Baby (China), um nur einige zu nennen.

Auf regionaler Ebene werden Marken mit wachsender Reichweite und Marktpräsenz in vier oder mehr Ländern innerhalb von drei oder mehr Regionalmärkten anerkannt, darunter M-150 (Thailand), MR DIY (Malaysia), Nippon Rent-A-Car (Japan), Sukiya (Japan), Vitaday (Thailand) und Watsons (Malaysia).

Richard Rowles, Chairman des World Branding Forum, gratulierte den Gewinnern: "Wir würdigen die Teams, die Vertrauen schaffen, außergewöhnliche Erlebnisse bieten, die Grenzen des Machbaren immer wieder verschieben und in ihren jeweiligen Branchen Maßstäbe setzen."

Mehr Informationen und eine komplette Liste mit den Gewinnern finden Sie hier awards.brandingforum.org.

ÜBER DIE WORLD BRANDING AWARDS

Die World Branding Awards sind die führende Auszeichnung des World Branding Forum, einer eingetragenen gemeinnützigen Organisation. Es werden einige der weltweit besten Marken für ihre Leistungen ausgezeichnet.

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