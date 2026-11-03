NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholungsversuch der New Yorker Technologiebörse Nasdaq am Dienstag ist geglückt. Am Ende behauptete der Auswahlindex Nasdaq 100 allerdings nur ein Plus von 0,68 Prozent auf 28.180,26 Punkte. Damit endete eine dreitägige Serie herber Verluste. Die wieder gefragten Halbleitertitel - inklusive des Branchenriesen Nvidia - wogen insgesamt schwerer als die enttäuschenden Geschäftsaussagen von Apple und Palantir .

Der marktbreite S&P 500 konnte sich mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 7.568,92 Punkte ebenfalls ein wenig berappeln. Dagegen sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 51.786,72 Punkte. Er hatte zu Wochenbeginn als einziges der großen US-Börsenbarometer einen Gewinn ins Ziel gerettet.

Am Tag der viel beachteten Zwischenwahlen (Midterms) in den Vereinigten Staaten hielt sich die Kaufbereitschaft damit in Grenzen. Millionen Amerikaner stimmen an diesem Dienstag über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Bislang halten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses./gl/he

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