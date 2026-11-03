Andersen Consulting baut seine Kompetenzen im Bereich der Unternehmensumgestaltung durch eine Kooperationsvereinbarung mit Bakia Consulting aus, einem auf die Umgestaltung von Finanzfunktionen spezialisierten Unternehmen.

Bakia Consulting mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Singapur und Hongkong hat große Unternehmen und Finanzinstitute bei der Neugestaltung ihrer Finanzfunktionen unterstützt und dabei Betriebsmodelle, Organisationsstrukturen, Prozesse und digitale Systeme berücksichtigt. Das Unternehmen verbindet Projektmanagement und Veränderungsmanagement und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um Lösungen zu entwickeln und den Wandel nachhaltig zu gestalten. Bakia Consulting berät zudem zu finanziellen und nicht-finanziellen Managementmodellen, Prozessoptimierung und digitalen Tools.

"Von den Finanzabteilungen wird erwartet, dass sie bessere Einblicke liefern, effizienter arbeiten und sich an veränderte geschäftliche Anforderungen anpassen oft gleichzeitig", sagte Romain Dubuisson, Partner bei Bakia Consulting. "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die deren betriebliche Realitäten widerspiegeln, und kombinieren dabei bewährte Marktpraktiken mit einem Verständnis für die beteiligten Personen und Prozesse. Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir diese Arbeitsweise einem breiteren Spektrum von Organisationen zugänglich machen."

"Eine erfolgreiche Geschäftstransformation hängt von mehr als nur der Einführung neuer Technologien ab; Unternehmen müssen auch Prozesse, Zuständigkeiten und die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten, überdenken", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Bakia Consulting bringt ein fundiertes Verständnis für die operativen und digitalen Veränderungen mit, das Finanzteams dabei helfen kann, den sich wandelnden geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden, und ergänzt damit die Kompetenzen von Andersen Consulting im Bereich der Geschäftstransformation."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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