

WASHINGTON (dpa-AFX) - Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) released earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year



The company's earnings totaled $160.412 million, or $2.28 per share. This compares with $143.986 million, or $1.97 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 8.8% to $701.547 million from $644.738 million last year.



Jack Henry & Associates, Inc. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $160.412 Mln. vs. $143.986 Mln. last year. -EPS: $2.28 vs. $1.97 last year. -Revenue: $701.547 Mln vs. $644.738 Mln last year.



-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.47 To $ 7.51 Full year revenue guidance: $ 2.698 B To $ 2.718 B



Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

© 2026 AFX News