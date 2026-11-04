Das Unternehmen wird auf dem LSX Investival sein Portfolio an erteilten Patenten, präklinische Daten zu Semaglutid sowie potenzielle Anwendungsmöglichkeiten für zukünftige Peptidmedikamente vorstellen.

BioLife Products Limited gab heute seine Teilnahme an der London Life Sciences Week bekannt, auf der es seine patentierte Technologie zur oralen Verabreichung von Peptiden sowie die jüngsten Fortschritte in seinem Portfolio vorstellen wird.

BioLife wird auf dem LSX Investival Showcase am Montag, dem 16. November von 15:15 bis 15:30 Uhr GMT in Old Billingsgate, London, präsentieren. Die Präsentation wird vom ehemaligen US-Botschafter James P. Cain, strategischer Berater des Vorsitzenden und Gründers, gemeinsam mit Ludivine Delattre, Business and Corporate Relations, geleitet und beleuchtet den wissenschaftlichen Werdegang der Technologie sowie ihre potenziellen Anwendungsmöglichkeiten.

BioLife konzentriert sich auf die Entwicklung eines neuartigen Ansatzes zur oralen Verabreichung von Peptidtherapeutika. Die Technologie basiert auf über 35 Jahren Erfahrung im Bereich pharmazeutischer Brausetabletten und zwei Jahrzehnten Forschung im Bereich oraler Peptide durch den Gründer und Erfinder Dr. Farid Bennis. Dabei wird eine lösliche Brausetablette verwendet, um eine gepufferte Lösung zu erzeugen, die die Peptide während der Passage durch den Magen-Darm-Trakt schützt und die systemische Verabreichung unterstützt.

"Die rasante Entwicklung von Peptidmedikamenten eröffnet weiterhin neue Möglichkeiten für Innovationen im Bereich der Arzneimittelverabreichung", sagte Dr. Farid Bennis, Gründer von BioLife. "Unsere Arbeit ist das Ergebnis langjähriger Forschung zu den Herausforderungen der oralen Peptidverabreichung. Die London Life Sciences Week bietet eine wichtige Gelegenheit, unsere Fortschritte zu präsentieren und das Potenzial dieses Ansatzes gemeinsam mit denjenigen zu erkunden, die an der Entwicklung der nächsten Generation von Peptidtherapeutika arbeiten."

Präklinische Studien haben eine messbare systemische Semaglutid-Exposition nach oraler Verabreichung nachgewiesen und damit den Wirksamkeitsnachweis in vivo erbracht. In Verbindung mit früheren klinischen Studien am Menschen zu oralen Insulinformulierungen bilden diese Ergebnisse eine wissenschaftliche Grundlage für die weitere Erforschung weiterer Peptidarzneimittel, vorbehaltlich einer weiteren Validierung.

Die Technologie von BioLife wird durch erteilte Patente in den Vereinigten Staaten und Frankreich gestützt, wobei weitere internationale Patentanmeldungen in Bearbeitung sind. Das US-Patent umfasst Ansprüche, die sich auf mehrere GLP-1-Rezeptoragonisten beziehen, darunter Semaglutid, Liraglutid, Dulaglutid, Albiglutid, Exenatid und Lixisenatid, wobei der Schutz bis ins Jahr 2042 reicht.

Über die Technologie

Die patentierte Technologie von BioLife zur Verabreichung von Peptiden in Brausetablettenform nutzt eine lösliche Tablette, um eine gepufferte Lösung zu erzeugen, die dazu dient, Peptidmedikamente während der Passage durch den Magen-Darm-Trakt zu schützen und die systemische Verabreichung zu unterstützen. Präklinische Studien haben eine messbare systemische Semaglutid-Exposition nach oraler Verabreichung nachgewiesen.

Das Entwicklungsprogramm baut auf fast 20 Jahren Forschung auf, darunter klinische Studien am Menschen mit oralen Insulinpräparaten sowie die Zusammenarbeit mit Charles River Laboratories, SGS, Eurofins/Amatsi und Cephac. Die Technologie befindet sich in der Entwicklung und ist noch nicht für die Behandlung einer Krankheit zugelassen.

Über BioLife

BioLife entwickelt Technologien zur oralen Verabreichung von Peptidarzneimitteln und vereint dabei Fachwissen in den Bereichen pharmazeutische Brausetechnologie, Formulierungswissenschaft und Forschung zu oral verabreichbaren Peptiden. Das Technologieportfolio des Unternehmens und der dazugehörige Patentbestand wurden eigenständig entwickelt und befinden sich vollständig im Besitz des Unternehmens.

Website: https://biolife.bio/

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James P. Cain

U.S. Ambassador (Ret.)

Strategic Advisor to the Chairman Founder

BioLife Products Limited

jpc@biolife.bio

Ludivine Delattre

Business and Corporate Relations

BioLife Products Limited

ld@biolife.bio