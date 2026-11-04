Verbraucher vertrauen Marken, Technologien oder der Zukunft selbst nicht mehr uneingeschränkt. Da Unsicherheit zu einem festen Bestandteil des Alltags wird, gewinnen Zuverlässigkeit, Transparenz und der unmittelbare Nachweis des Nutzens zunehmend an Bedeutung. Der Bericht Top Global Consumer Trends 2027 von Euromonitor International kommt zu dem Ergebnis, dass Verbraucher nach mehr Kontrolle streben, da Unsicherheit das Verbraucherverhalten neu prägt.

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Euromonitor's Top global consumer trends 2027

Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus "Passport", der KI-gestützten Marktinformationsplattform von Euromonitor International, stellt der Bericht fest, dass Verbraucher in einer Welt, von der sie keine Gewissheit mehr erwarten, nach Ausgewogenheit und Kontrolle suchen. Über alle Märkte hinweg legen Verbraucher größeren Wert auf Zuverlässigkeit, Transparenz, Gemeinschaft sowie unmittelbare, greifbare Vorteile.

"Verbraucher kaufen nicht mehr einfach nur Produkte oder Dienstleistungen; sie suchen nach Vertrauen", sagte Ali Angus, Head of Innovation bei Euromonitor International. "Ob es nun um das Vertrauen in eine Marke, das Vertrauen in KI, das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft oder das Gleichgewicht im eigenen Leben geht die Menschen tendieren zunehmend zu Entscheidungen, die sich verlässlich anfühlen und die sie selbst kontrollieren können."

Der Bericht identifiziert fünf Trends, die das Verbraucherverhalten im Jahr 2027 prägen werden:

Verlässlichkeit im Regal

Verlässlichkeit wird zum neuen Wertversprechen. Da steigende Kosten und Umbrüche zum Alltag gehören, bevorzugen Verbraucher zunehmend Marken, von denen sie überzeugt sind, dass sie verfügbar, beständig und erschwinglich bleiben. Mehr als die Hälfte kauft nur bei Marken, denen sie voll und ganz vertrauen, während 72 sich Sorgen über steigende Preise machen.

Zögerliches Vertrauen

Verbraucher wünschen sich die Unterstützung durch KI, nicht jedoch deren Autorität. Die Nutzung von GenAI nimmt weiter stark zu, doch das Vertrauen bleibt begrenzt. Während 81 GenAI zur Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten nutzen, betrachten nur 19 sie als äußerst vertrauenswürdige Quelle für Einkaufsinformationen.

Von Gleichgesinnten getragen

Gemeinschaften werden zu den neuen Influencern. Da das Vertrauen in Institutionen und Online-Inhalte schwindet, verlassen sich Verbraucher zunehmend auf Freunde, Familie und gleichgesinnte Gruppen, um zu entscheiden, was sie kaufen und wem sie vertrauen. Fast drei Viertel vertrauen bei ihren Kaufentscheidungen auf Empfehlungen von Freunden und Familie.

Wechsel der Prioritäten

Das Zeitalter der unerbittlichen Selbstoptimierung weicht einer selektiven Optimierung. Verbraucher schaffen zunehmend ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Selbstoptimierung einerseits und Erholung, Genuss und Wohlbefinden andererseits. Während 42 sich unter ständigem Druck fühlen, Dinge zu erledigen, suchen 69 aktiv nach Möglichkeiten, ihr Leben zu vereinfachen was den wachsenden Wunsch widerspiegelt, Leistung und Wohlbefinden in Einklang zu bringen.

Zukunftsperspektive

Die Verbraucher blicken zunehmend skeptisch in die Zukunft. Da das Vertrauen in traditionelle Meilensteine schwindet, ziehen die Menschen unmittelbaren Nutzen und greifbare Ergebnisse Versprechungen vor, die sich möglicherweise nie verwirklichen werden. Nur jeder fünfte Verbraucher verfügt über ein Altersvorsorgekonto, während 38 glauben, dass die Welt innerhalb der nächsten fünf Jahre gefährlicher werden wird. Die Menschen bevorzugen zunehmend unmittelbaren, greifbaren Nutzen gegenüber langfristigen Versprechungen.

Verbraucher werden immer wählerischer, wem sie ihr Vertrauen schenken, gehen beim Kauf vorsichtig vor und stellen hohe Anforderungen an den Mehrwert, den Marken bieten. Im Jahr 2027 werden jene Marken erfolgreich sein, die den Verbrauchern helfen, Unsicherheiten selbstbewusst zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie im Bericht Top Global Consumer Trends 2027 von Euromonitor.

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