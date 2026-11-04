Die Evotec-Aktie steht nach einem jahrelangen Kursverfall erneut an einem entscheidenden Punkt. Seit dem Hoch aus dem Jahr 2021 hat der Biotech-Titel mehr als -94% an Wert verloren und notiert aktuell bei 2,86 €. Zuletzt konnte sich der Kurs jedoch innerhalb einer wichtigen Unterstützungszone stabilisieren. Beginnt hier eine größere Gegenbewegung - oder ist die jüngste Erholung nur eine kurze Pause im Abwärtstrend? Chartanalyse zur Evotec-Aktie Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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