DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. November

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: 51,6 *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz) 06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz) *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q *** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Repo Rate PROGNOSE: 2,00% zuvir: 1,75% *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 48,4 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 48,4 zuvor: 51,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 52,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 53,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 53,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 53,1 *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 52,1 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +75.000 Stellen zuvor: +90.000 Stellen *** 14:20 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Laudatio auf Pierre-Oliviert Gourinchas *** 14:30 US/Handelsbilanz September PROGNOSE: -107,7 Mrd USD zuvor: -105,57 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 58,0 Punkte 1. Veröff.: 57,9 Punkte zuvor: 58,7 Punkte *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 54,8 Punkte zuvor: 54,9 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Oktober - RU/Börsenfeiertag: Russland ===

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November 04, 2026 00:11 ET (05:11 GMT)

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