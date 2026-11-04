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Dow Jones News
04.11.2026 06:45 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. November

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. November 

=== 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     RatingDog/S&P Global Oktober 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  51,6 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
     (10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz) 
  06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK) 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q 
     (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz) 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Repo Rate 
     PROGNOSE: 2,00% 
     zuvir:  1,75% 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  51,7 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
     1. Veröff.: 48,4 
     zuvor:   51,2 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     1. Veröff.: 48,4 
     zuvor:   51,1 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
     1. Veröff.: 51,7 
     zuvor:   52,9 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     1. Veröff.: 52,8 
     zuvor:   53,8 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
     1. Veröff.: 51,7 
     zuvor:   53,0 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  k.A. 
     1. Veröff.: 51,9 
     zuvor:    53,1 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
     1. Veröff.: 53,1 
     zuvor:   52,1 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj 
     zuvor:   +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: +75.000 Stellen 
     zuvor:  +90.000 Stellen 
*** 14:20 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Laudatio auf Pierre-Oliviert Gourinchas 
*** 14:30 US/Handelsbilanz September 
     PROGNOSE: -107,7 Mrd USD 
     zuvor:  -105,57 Mrd USD 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  58,0 Punkte 
     1. Veröff.: 57,9 Punkte 
     zuvor:   58,7 Punkte 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
     PROGNOSE: 54,8 Punkte 
     zuvor:  54,9 Punkte 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Oktober 
    - RU/Börsenfeiertag: Russland 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

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November 04, 2026 00:11 ET (05:11 GMT)

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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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