EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vonovia SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Vonovia SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2027
Ort: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2027
Ort: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2027
Ort: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2027
Ort: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations
04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Deutschland
|Internet:
|www.vonovia.de
|LEI Code:
|5299005A2ZEP6AP7KM81
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2427508 04.11.2026 CET/CEST