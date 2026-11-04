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Zum 50-Jahre-Jubiläum von McDonald's Schweiz lässt 20 Minuten die Printzeitung wieder aufleben. Am 4. November 2026 erscheint eine exklusive, kostenlose Sonderausgabe mit 32 Seiten und einer Auflage von 200'000 Exemplaren, die in den über 190 McDonald's-Restaurants aufliegen. Sie beleuchtet die Geschichte von McDonald's in der Schweiz und bringt beliebte 20-Minuten-Printklassiker zurück. Die Zeitung entstand in Zusammenarbeit mit McDonald's Schweiz und der Agentur Farner.
Zürich, 4. November 2026 - Seit Jahrzehnten gehören McDonald's und 20 Minuten zum Schweizer Alltag. Jetzt machen sie gemeinsame Sache: Zum 50. Geburtstag von McDonald's Schweiz setzt 20 Minuten wieder auf Papier. Es ist die erste grosse Sonderausgabe seit dem Ende der Tageszeitung - und eine Hommage an zwei Marken, die Generationen von Schweizerinnen und Schweizern täglich begleiten.
Ein Stück Nostalgie zum Mitnehmen
Die Sonderausgabe erscheint am 4. November 2026 auf Deutsch, Französisch und Italienisch und liegt kostenlos in den über 190 Schweizer McDonald's-Restaurants auf. Mit einer Auflage von 200'000 Exemplaren wird sie zum einmaligen Sammlerstück für alle, die das klassische 20-Minuten-Zeitungsgefühl wieder einmal erleben möchten.
Béatrice Montserrat, Projektleiterin von McDonald's Schweiz: «Mit dieser Jubiläumsausgabe bringen wir mit dem Team von 20 Minuten etwas zurück, das lange zum Schweizer Alltag gehörte, und entwickeln es in neuer Form weiter. Für uns ein Beispiel, wie Innovation funktioniert: Vertrautes bewahren, Neues wagen und dabei nah an den Menschen bleiben. Unser Ziel ist es, Momente zu schaffen, die Freude machen und für alle da sind.»
Michel Mariani, Chief Commercial Officer 20 Minuten: «Die Zusammenarbeit von McDonald's und 20 Minuten passt perfekt. Beide Unternehmen sind ein Versprechen für Vertrautheit und konsequente Kundenorientierung. Und beide sind Unternehmen, die niemals stillstehen und sich immer wieder neu erfinden.»
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Über die 20 Minuten Gruppe
Die 20 Minuten Gruppe ist Teil der TX Group und umfasst die News-Medien 20 Minuten, 20 Minutes und lematin.ch, das Digitalradio GOAT Radio sowie die Beteiligungen tio.ch/20 Minuti im Tessin und L'essentiel in Luxemburg.
www.20minuten.ch
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|Deutsch
|Unternehmen:
|TX Group AG
|Werdstrasse 21
|8021 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.tx.group
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|CH0011178255
|Valorennummer:
|1117825
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|506700302V28Y6O14985
|EQS News ID:
|2427760
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2427760 04.11.2026 CET/CEST