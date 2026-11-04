The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2026
ISIN Name
DE000LB39XXX LBBW MTN 24/26
US69371RSXXX PACCAR FINL 23/26 MTN
US75513ECXXX RTX CORP. 23/26
USP06518AXXX BAHAMAS COM. 22/29 REGS
XS2553798XXX SEB 22/26 MTN
DE000DK0YXXX DEKA HPF MTN R.2112
US404280DXXX HSBC HLDGS 22/28 FLR
XS2390145XXX AMIPEACE 21/26 MTN
XS2441574XXX ERICSSON 22/27 MTN
DE000LB2BXXX LBBW FZA NH 21/26
XS2406010XXX SPAREBK 1 NO 21/26 MTN
FR0013459XXX BPCE 19/26 MTN
DE000A2YNXXX M.B.INT.FIN. MTN 19/26
DE000A3MPXXX SACHSEN-ANH.LS21/26
XS1515222XXX EQUINOR ASA 16/26 MTN
XS1405765XXX DOVER 16/26
US254709AXXX CAP.ONE FINL 17/27
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.IS.18/27
XS1134729XXX NOVARTIS FIN. 14/26
XS1136406XXX 3M CO. 14/26 MTN F
LU0389655XXX AXA WLD-EUROPE EQ. ACEO INVESTMENT
LU0300507XXX GEN.IN.-EURO FUT.LD. DXEO INVESTMENT
LU0321869XXX GANADOR - ATARAXIA INVESTMENT
DE000A0NJXXX DBC OPPORTUNITY INVESTMENT
NO0011057XXX SHAMAR.PETR. 21/29
LU0153585XXX VONTOBEL-EUR.EQU.B-EO INVESTMENT
LU0153585XXX VONTOBEL-EUR.EQU.A-EO INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2026
ISIN Name
DE000LB39XXX LBBW MTN 24/26
US69371RSXXX PACCAR FINL 23/26 MTN
US75513ECXXX RTX CORP. 23/26
USP06518AXXX BAHAMAS COM. 22/29 REGS
XS2553798XXX SEB 22/26 MTN
DE000DK0YXXX DEKA HPF MTN R.2112
US404280DXXX HSBC HLDGS 22/28 FLR
XS2390145XXX AMIPEACE 21/26 MTN
XS2441574XXX ERICSSON 22/27 MTN
DE000LB2BXXX LBBW FZA NH 21/26
XS2406010XXX SPAREBK 1 NO 21/26 MTN
FR0013459XXX BPCE 19/26 MTN
DE000A2YNXXX M.B.INT.FIN. MTN 19/26
DE000A3MPXXX SACHSEN-ANH.LS21/26
XS1515222XXX EQUINOR ASA 16/26 MTN
XS1405765XXX DOVER 16/26
US254709AXXX CAP.ONE FINL 17/27
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.IS.18/27
XS1134729XXX NOVARTIS FIN. 14/26
XS1136406XXX 3M CO. 14/26 MTN F
LU0389655XXX AXA WLD-EUROPE EQ. ACEO INVESTMENT
LU0300507XXX GEN.IN.-EURO FUT.LD. DXEO INVESTMENT
LU0321869XXX GANADOR - ATARAXIA INVESTMENT
DE000A0NJXXX DBC OPPORTUNITY INVESTMENT
NO0011057XXX SHAMAR.PETR. 21/29
LU0153585XXX VONTOBEL-EUR.EQU.B-EO INVESTMENT
LU0153585XXX VONTOBEL-EUR.EQU.A-EO INVESTMENT
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