Wasington - Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress beschert. Nach Hochrechnungen errangen die Demokraten die Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über die Politik Trumps, den die Wähler für steigende Preise verantwortlich machen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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