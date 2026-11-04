SIKA TREIBT WACHSTUM IM TUNNEL- UND BERGBAU DURCH PARTNERSCHAFT MIT INDUSTRYOS VORAN

Sika hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem australischen IoT-Entwickler IndustryOS unterzeichnet und weitet damit ihr digitales Angebot für Kunden im Tunnel- und Bergbau aus. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sika globale Vertriebspartnerin für die Sensortechnologien der Marken Safecrete und Safewall von IndustryOS. Diese ermöglichen die Echtzeitüberwachung der Festigkeit von Spritzbeton im Untertagebau und unterstützen Kunden dabei, Sicherheit, Qualität und Produktivität zu verbessern.

Digitalisierung ist ein Schlüsselelement von Sikas «Fast Forward»-Programm. Das Unternehmen beschleunigt die digitale Transformation seiner Wertschöpfungskette, um den Kundennutzen und die operative Effizienz zu steigern. Die Partnerschaft mit IndustryOS unterstützt diese Strategie, indem sie Sikas digitales Produktangebot für den Untertagebau erweitert.

ATTRAKTIVES LANGFRISTIGES MARKTPOTENZIAL

Sika ist eine führende Anbieterin von Betonzusatzmitteln und Spritzbetonlösungen für den Tunnel- und Bergbau und verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für die grössten und technisch anspruchsvollsten Projekte weltweit. Die Märkte für Tunnel- und Bergbau bieten Sika attraktive langfristige Wachstumschancen. GlobalData zufolge beläuft sich die weltweite Pipeline für Tunnelbauprojekte auf USD 1.25 Billionen. Die anhaltende Urbanisierung sowie Investitionen in Metrosysteme, Hochgeschwindigkeitsstrecken und die allgemeine Verkehrsinfrastruktur dürften die Tunnelbautätigkeit langfristig ankurbeln. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen, angetrieben durch den raschen Ausbau von KI- und digitaler Infrastruktur sowie durch die globale Energiewende und Elektrifizierung. Dies beschleunigt die Investitionen im Bergbausektor.

DIGITALE LÖSUNGEN FÜR MEHR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ

Im Rahmen der Partnerschaft mit IndustryOS wird Sika die Produktlinien Safecrete und Safewall Kunden im Tunnel- und Bergbau weltweit anbieten.

Die Safecrete Qube-Lösung nutzt integrierte Sensoren, um die Erhärtung und Festigkeitsentwicklung von Spritzbeton in Echtzeit zu überwachen. Untertageteams können somit anhand der realen Messdaten vor Ort entscheiden, wann der Arbeitsbereich wieder sicher betreten werden kann, anstatt vorgegebene Wartezeiten einzuhalten.

Safewall hingegen ist ein digitales Überwachungssystem für Versatzdämme im Bergbau. Die Lösung überwacht die Festigkeitsentwicklung in Echtzeit und zeigt an, wann die Dämme die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, um dem Druck des Versatzmaterials sicher standzuhalten. Dies ermöglicht die Wiederaufnahme der Verfüllungsarbeiten auf Basis der gemessenen Festigkeit anstelle von festen Wartezeiten.

In Kombination mit Sikas Expertise in den Bereichen Beton, Betonzusatzmittel und Spritzbeton tragen diese Technologien zu einem sicheren Wiederbetreten von Arbeitsbereichen, einer verbesserten Qualitätskontrolle sowie effizienteren Vortriebs- und Verfüllzyklen bei.

«Die Digitalisierung verändert die Bauindustrie grundlegend. Sika stärkt ihre digitale Führungsposition, indem sie ihr Angebot auf die gesamte Beton-Wertschöpfungskette ausweitet», sagt Philipp Irniger, Head Construction Sika. «Nach unserer jüngsten Partnerschaft mit Giatec, die digitale Lösungen für die Herstellung und den Transport von Beton umfasst, erweitert IndustryOS unsere digitalen Kompetenzen auf den Tunnel- und Bergbau.»

Cameron Baker, CEO IndustryOS: «Sika ist unsere bevorzugte Partnerin für die Vermarktung unserer Technologie. Ihr Fokus auf Innovation, ihre Materialkompetenz und ihre globale Präsenz bieten eine ideale Plattform, um unsere digitalen Lösungen den Kunden im Tunnel- und Bergbau weltweit anzubieten und die Einführung von Echtzeitüberwachung unter Tage zu beschleunigen.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Baubranche und die Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Transportindustrie bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

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Till Leisner

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leisner.till@ch.sika.com

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