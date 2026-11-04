DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Aktien nach US-Zwischenwahl unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es auch am Mittwoch uneinheitlich zu. Hauptthema ist die Zwischenwahl in den USA. Dort zeichnet sich ein klarer erdrutschartiger Sieg der Demokraten ab, womit sie sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat die Mehrheit erringen könnten. Das würde Präsident Trump das Regieren zumindest erschweren. Politische Beobachter wiesen aber schon vor der Wahl darauf hin, dass Trump vielfach einfach mit Dekreten agiert und so den Kongress praktisch umgeht.

Unter Druck stehen Aktien mit KI-Fantasie. Im Handel geht die Befürchtung um, dass die Demokraten die US-Technologiebranche stärker regulieren und insbesondere die großen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Unter anderem könnte der Bau neuer Rechenzentren stärker auf Umweltbelastungen, Stromverbrauch und Auswirkungen auf die Bevölkerung geprüft und dadurch verzögert werden. Das könne unter dem Strich KI-Investitionen verteuern und die Wachstumsaussichten belasten. Allerdings wäre eine umfassende neue KI-Gesetzgebung keineswegs sicher, heißt es auch. Denn Trump könne mögliche Gesetze unter demokratischer Mehrheit mit seinem Veto blockieren.

Die "Bedrohung für die Tech-Branche" scheine das Hauptthema zu sein, das sich aus den US-Wahlergebnissen ergebe, kommentiert Sean Callow, Währungsstratege bei ITC Markets.

An der stark technologielastigen Börse in Seoul geht es um 0,3 Prozent nach unten, wobei sich das Minus im Handelsverlauf deutlich verringert hat. Samsung Electronics geben um 2,7 Prozent nach, SK Hynix um 3,7 Prozent. In Tokio sackt der Topix-500 nach der Feiertagspause am Dienstag um 1,5 Prozent ab. Auch hier werden Halbleiteraktien verkauft.

Die Aktie von Japans wertvollstem Chip-Hersteller Kioxia verliert über 11 Prozent. Kioxia wie auch SK Hynix exportieren Speicherchips für Rechenzentren in Bundesstaaten wie Texas, wo die künftige Gouverneurin Gina Hinojosa ein Moratorium für Rechenzentren gefordert hat. Advantest verlieren 7,0 Prozent, für das Papier des Technologieinvestors Softbank geht es um 6,8 Prozent abwärts.

In Sydney büßt der S&P/ASX-200 rund 0,6 Prozent ein.

An den chinesischen Börsen in Shanghai und in Hongkong zeigen sich die Leitindizes gut behauptet. Dass der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen von RatingDog im Oktober auf 50,8 nach 51,6 im September gesunken ist, belastet nicht, zumal er damit immer noch im Expansion anzeigenden Bereich über 50 liegt. Der private Indikator, der die langsamste Expansion seit drei Monaten markierte, spiegelte den offiziellen Dienstleistungsindex wider, welcher im Oktober von 50,2 im Vormonat auf 50,0 sank. Ein Wert von über 50 deutet auf eine Expansion hin, während ein Wert darunter eine Schrumpfung signalisiert. Das Neugeschäft expandiere weiter, gestützt durch eine erfolgreiche Kundengewinnung, während die Exportaufträge dank einer verbesserten Auslandsnachfrage den sechsten Monat in Folge gestiegen seien, so RatingDog. "Die Stimmung in den Unternehmen blieb positiv, sank jedoch angesichts der Sorge über erhöhte Kosten und einen verstärkten Wettbewerb auf ein Dreimonatstief", sagt Yao Yu, Gründer von RatingDog.

In Hongkong geben Tencent minimal nach, nachdem Oracle einen Chip-Leasingvertrag im Wert von 7 Milliarden Dollar mit Tencent aufgelöst habe, nachdem der Druck der Trump-Regierung zugenommen hatte, wie die Financial Times berichtet. Der Fünfjahresvertrag gewährte demnach dem chinesischen Internetgiganten Zugang zu bis zu 100.000 fortschrittlichen KI-Chips in Rechenzentren in ganz Südostasien.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.834,50 -0,6 +1,4 06:00 Topix 500 (Tokio) 3.031,21 -1,3 +13,9 07:30 Kospi (Seoul) 5.661,96 +0,2 +34,4 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.665,69 +0,6 -7,7 09:00 Shanghai-Composite 3.634,99 +0,8 -8,4 08:00 Straits-Times (Singapur) 5.222,68 -0,9 +12,4 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 4.860,94 -0,9 -43,8 10:00 KLCI (Malaysia) 1.619,43 -0,2 -3,6 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:08 % YTD EUR/USD 1,1231 +0,3 1,1193 Die chinesichen -4,4 EUR/JPY 177,40 -0,1 177,59 176,62 -3,6 EUR/GBP 0,8347 +0,1 0,8337 0,8345 -4,2 USD/JPY 157,91 -0,5 158,66 157,79 +0,8 USD/KRW 1.340,50 -0,3 1.344,57 1.340,55 -6,9 USD/CNY 6,6836 +0,2 6,6701 6,6736 -4,4 USD/CNH 6,6827 +0,2 6,6699 6,6729 -4,2 USD/HKD 7,8457 -0,0 7,8467 7,8457 +0,8 AUD/USD 0,6977 +0,2 0,6966 0,6981 +4,6 NZD/USD 0,5600 +0,3 0,5584 0,5626 -2,7 BTC/USD 77.701,83 -0,2 77.840,35 76.454,02 -11,4 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 96,01 -0,1 -0,08 96,09 Brent/ICE 103,97 +0,4 0,37 103,60 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.980,50 +1,3 52,25 3.928,25 Silber 50,58 +1,6 0,81 49,77 Platin 1.433,32 +1,2 17,30 1.416,02 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 04, 2026 00:53 ET (05:53 GMT)

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