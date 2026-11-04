Hamburg (ots) -Vitalent Plattform: Arbeitgeber bewerben sich bei Fachkräften - nicht umgekehrtVitalent ist eine Matching-Plattform, auf der sich Gesundheitsfachkräfte anonym registrieren und Arbeitgeber ihnen vorgestellt werden, statt auf Bewerbungen zu warten. Gegründet von Lars Vollrath und Ben Burmester, soll die Vitalent Plattform Recruiting für Praxen, Pflegeeinrichtungen und Kliniken planbar machen, statt es vom Zufall einer Anzeigenantwort abhängig zu lassen.Das Problem: Jeder sucht für sich alleinNur ein kleiner Teil der Beschäftigten im Gesundheitswesen sucht aktiv. Wer ausschließlich auf Stellenanzeigen setzt, konkurriert mit allen anderen Arbeitgebern um genau diese Gruppe. Und jede Praxis, jeder Pflegedienst zahlt für die eigene Sichtbarkeit, während Fachkräfte sich mühsam einen Überblick verschaffen müssen. In anderen Branchen haben Plattformen dieses Problem längst gelöst, Reisen oder Versicherungen werden heute über Portale verglichen statt einzeln angefragt. Die Vitalent Plattform überträgt diesen Ansatz auf das Recruiting im Gesundheitswesen: Sie bündelt beide Seiten und ermöglicht eine gezielte Direktansprache.So funktioniert die Vitalent PlattformPflegefachkräfte, MFA, ZFA, Therapeuten und weitere Gesundheitsberufe registrieren sich kostenlos, anonym und DSGVO-konform. Sie hinterlegen Qualifikation, Wunschregion und Rahmenbedingungen. Erreicht werden sie über mehrere Kanäle: die registrierte Nutzerbasis auf www.vitalent.io, eine eigene Lebenslaufdatenbank mit hauseigener Matching-Programmatik für die aktive Direktansprache sowie Stellenanzeigen über mehr als 700 regionale und fachspezifische Partnerportale, Google und soziale Medien. Eine daten- und KI-gestützte Aussteuerung platziert die Anzeigen dort, wo der beste Rücklauf zu erwarten ist.Die Vitalent-Matching-Programmatik in fünf Schritten1. Kostenfreies Erstgespräch: Der Arbeitgeber nennt seine Kriterien, Vitalent präsentiert passende Lebensläufe, noch vor Vertragsschluss.2. Erstkontakt am selben Tag: Nach der Auftragsbestätigung ruft Vitalent die ausgewählten Fachkräfte an und stellt ihnen Stelle und Arbeitgeber vor.3. Vorqualifizierung: In einem zehn- bis fünfzehnminütigen Telefonat werden Qualifikation, Deutschkenntnisse, Gehalt, Fahrtweg und Erwartungen geklärt, Unterlagen werden auf Echtheit geprüft.4. Übergabe: Der Arbeitgeber erhält die Kontaktdaten samt Erreichbarkeitszeiten. Die Fachkraft ist vorbereitet, im nächsten Anruf geht es nur noch um einen Termin.5. Einstellung und Begleitung: Im Schnitt reichen drei bis fünf Vorstellungen. Vitalent begleitet die Probezeit, bei einem Ausscheiden wird kostenfrei nachbesetzt.Nach rund zwei Wochen stehen in der Regel die ersten Vorstellungsgespräche, nach etwa sechs Wochen ist die Stelle besetzt. Hinter der Plattform stehen über 13 auf Fachbereiche spezialisierte Recruiter, von Therapie über Arztpraxen bis zu Pflege und Kliniken."Ein Arbeitgeber soll mit drei richtigen Kandidaten sprechen, nicht mit dreißig falschen", sagt Lars Vollrath, Gründer von Vitalent.Ergebnisse der Vitalent Plattform in der PraxisBisher wurden über die Plattform mehr als 1.000 Stellen bei über 600 Gesundheitsunternehmen besetzt. 93 Prozent der Projekte schließen die ersten zwölf Wochen mit einer Besetzung ab, die über die sechsmonatige Probezeit hinaus Bestand hat. Einige Beispiele:- Zahntechnisches Labor, Berlin: zwei Zahntechniker in vier Wochen- Zahnarztpraxis, Leipheim: zwei ZFA in sechs Wochen- Physiotherapiepraxis, Kaiserslautern: ein Physiotherapeut nach sechs WochenFür wen sich die Vitalent Plattform eignetDie Plattform richtet sich an Arzt- und Zahnarztpraxen, Therapiepraxen, MVZ, ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeeinrichtungen, soziale Träger, Kliniken und Krankenhäuser. Besonders gefragt ist das Modell bei Stellen, die über Anzeigen seit Monaten unbesetzt sind. Kommt keine Einstellung zustande, bleibt die Nutzung von Vitalent kostenfrei.Mehr als VermittlungAuf Wunsch arbeitet ein eigenes Beraterteam mit Arbeitgebern an ihrer Wahrnehmung und Attraktivität, etwa durch PR und Öffentlichkeitsarbeit, steuerlich attraktive Benefit-Modelle oder Workshops. Pauschale Pakete gibt es dafür nicht, die Leistungen werden individuell nach Bedarf zusammengestellt.Fazit: Die Vitalent Plattform macht Recruiting planbarDie Vitalent Plattform verbindet einen großen Pool registrierter Fachkräfte mit aktiver Direktansprache und persönlicher Vorqualifizierung. Arbeitgeber sehen verfügbare Profile schon im Erstgespräch, und in der Regel ist die Stelle nach etwa sechs Wochen besetzt. Über vier Jahre aufgebaut und heute Teil einer Investorengruppe, hat sich das Modell bei mehr als 600 Gesundheitsunternehmen bewährt.Häufige FragenWas ist Vitalent? Eine Matching-Plattform für Gesundheitsberufe, die Fachkräfte mit passenden Jobs zusammenbringt.Was ist die Vitalent-Matching-Programmatik? Das Vorgehen von Vitalent, das Datenbank, Direktansprache und telefonische Vorqualifizierung verbindet, sodass Arbeitgeber nur geprüfte Kandidaten mit Gesprächsinteresse erhalten.Bietet Vitalent auch Beratung an? Ja. Neben der Vermittlung berät Vitalent zu Arbeitgeberattraktivität, PR, Benefit-Modellen und Workshops, individuell nach Bedarf.Wie unterscheidet sich Vitalent von einer Jobbörse? Fachkräfte bewerben sich nicht, Arbeitgeber werden ihnen vorgestellt. Zudem gibt es ein Besetzungsversprechen für Endkunden.Ist die Plattform für Fachkräfte kostenlos? Ja.Über VitalentVitalent ist eine Matching-Plattform für Personalvermittlung im Gesundheitswesen mit Sitz in Hamburg, gegründet von Lars Vollrath und Ben Burmester. Die Plattform verbindet Pflegefachkräfte, MFA, ZFA, Therapeuten und weitere Gesundheitsberufe mit Praxen, Pflegediensten, Pflegeheimen und Kliniken in ganz Deutschland. Fachkräfte registrieren sich kostenlos und anonym, Arbeitgeber zahlen ausschließlich im Erfolgsfall. Weitere Informationen unter www.vitalent.io.Pressekontakt:VitalentNeumühlen 15, 22763 HamburgEmail: presse@vitalent.ioOriginal-Content von: Vitalent, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183817/40000246