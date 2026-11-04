Kaiseraugst - DSM-Firmenich ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen und hebt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Neu erwartet der Aroma- und Duftstoffkonzern ein organisches Wachstum von rund 5 Prozent statt der bislang angepeilten 2 bis 4 Prozent. Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten stieg auf 2,37 Milliarden Euro von 2,24 Milliarden im Vorjahr, wie DSM-Firmenich am Mittwoch mitteilte. Organisch entspricht dies einem Plus von 5 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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