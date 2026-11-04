Berlin (ots) -Im kostenfreien Online-Seminar "Schülerstipendien: Chancen, Wege, Möglichkeiten" gibt die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) am Dienstag, den 10. November 2026, um 18:00 Uhr einen kompakten Überblick zu unterschiedlichen Stipendienangeboten. Das Seminar stellt Stipendien für Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland vor und zeigt, welche Chancen sich durch diese eröffnen.Die zahlreichen Angebote in ganz Deutschland sind häufig bei den Jugendlichen, aber auch bei Eltern und Lehrkräften, wenig bekannt. Gleichzeitig eröffnen sie jedoch neue Perspektiven und tragen durch die frühzeitige Förderung von jungen Menschen zu mehr Chancengerechtigkeit bei. Im Online-Seminar wird aufgezeigt, welche Fördermöglichkeiten Jugendlichen bereits während der Schulzeit offenstehen. Zu den Schwerpunkten der diversen Angebote zählen u. a. Berufs- und Studienorientierung und Mentoring. Sie umfassen sowohl die ideelle Förderung als auch Sachleistungen oder finanzielle Förderungen, z. B. für Auslandsaufenthalte. Das Seminar richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und weitere Bildungsakteure, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg begleiten.Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) bringt im Seminar auch die Erfahrungen aus ihren eigenen Schülerprogrammen ein, etwa aus dem Studienkompass - ein deutschlandweites Angebot für Jugendliche aus nichtakademischen Familien. Zudem erzählen ehemalige Geförderte, was ihre Stipendien besonders macht und welche Bedeutung die Unterstützung für sie hat. Ein Alumnus des Stipendiums GEH DEINEN WEG der Deutschlandstiftung Integration sowie eine Alumna des Programms Lehramt Mintoring der Stiftung der Deutschen Wirtschaft werden von ihren Förderungen berichten.Alle Informationen und den direkten Link zum Online-Seminar gibt es unter www.stipendienkompass.de.Pressekontakt:Christina Lehmann, Referentin Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-51,E-Mail: c.lehmann@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/6383695