Berlin (ots) -Die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Franziska Brantner, hat am Mittwochmorgen im rbb24 Inforadio den mutmaßlichen Wahlausgang in den USA als einen fantastischen Sieg der Demokraten bezeichnet."Es freut mich wirklich sehr, dass es sich gelohnt hat zu kämpfen, dass es sich gelohnt hat zu zeigen, es gibt eine Alternative zu [US-Präsident] Trump und seiner Politik, die den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in den USA, sondern weltweit geschadet hat."Bei der Wahl sei ein "Stoppschild gegen Trump und seine Milliardäre" gezeigt worden. Die Außenpolitikerin führte aus: "Daraus kann man Hoffnung ziehen für das demokratische System in den USA und dass es hoffentlich wieder auf die Füße kommt."Die Politik des US-Präsidenten werde aber erratisch bleiben, betonte Brantner. Deshalb könne man in der Europäischen Union längst nicht aufatmen."Im Gegenteil, wir müssen wirklich auf Europa und unsere eigene Stärke setzen. (...) Er hat klar gesagt, dass er die Europäische Union nicht respektiert, dass er sie spalten will, dass er sich mehr und mehr aus der Ukraine herauszieht. Das heißt, wir haben da eine eigene Verantwortung für uns, egal wie das jetzt final ausgeht."Das Interview zum Nachhören: Brantner (Grüne): "Ein fantastischer Sieg der Demokraten" | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/11/04/usa-midterms-zukunft-aussenpolitik-brandtner-gruene.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/6383698