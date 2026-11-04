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/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
MEDIENMITTEILUNG
Der Akara Fund erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein solides Ergebnis mit einer Anlagerendite von 2.56%, getragen von einer Cashflow-Rendite von 1.60% und einer Wertänderungsrendite von 0.96%. Mit der überzeichneten 17. Kapitalerhöhung wurde die Kapitalbasis weiter gestärkt und zusätzlicher Spielraum für strategiekonforme Investitionen geschaffen. Das Portfolio wuchs auf 150 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3.32 Mrd. und die Mietzinseinnahmen konnten um über 9% auf rund CHF 54 Mio. gesteigert werden. Im Rahmen der aktiven Portfoliooptimierung erwarb der Fonds sieben Liegenschaften mit einem Fair Value von rund CHF 288 Mio. und realisierte durch gezielte Verkäufe Kapitalgewinne von rund CHF 4.4 Mio. Damit wurden sowohl die Ertragsbasis als auch die Qualität und Bilanzstruktur des Portfolios weiter gestärkt. Nun erhalten Investoren eine weitere Gelegenheit, sich am Fonds zu beteiligen.
18. Kapitalerhöhung Akara Fund für weiteres nachhaltiges Wachstum
Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteileigner durchgeführt. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Investoren können vor Beginn der Zeichnungsfrist mittels «Pre-Commitments» ihre Chancen auf eine Zuteilung erhöhen.
Verwendung des Kapitals
Fondsportrait Akara Fund
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick
Disclaimer
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 4. November 2026
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2427522 04.11.2026 CET/CEST