Winterthur - Knall bei Rieter: Der Textilmaschinenhersteller hat Georg Stausberg mit sofortiger Wirkung zum CEO der Gruppe ernannt. Der designierte CEO Daniel Lippuner wird die Funktion nicht antreten, wie Rieter am Mittwoch mitteilte. Grund dafür sind laut dem Unternehmen «unüberbrückbare Differenzen» bezüglich zusätzlicher Forderungen Lippuners zu seinem Vergütungspaket. Dabei sei es insbesondere um den Bonus gegangen. Stausberg ist CEO der im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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