Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate tritt Siemens auf der Stelle. Die Aktie pendelt zwischen den Marken 255,80 und 292,20 € und notiert aktuell bei rund 270 €, also etwa in der Mitte. Bis zum Jahreshoch bei 291,70 € im August fehlen rund 8%, bis zur unteren Zone knapp 3%. Bleibt es bis zu den Zahlen so, oder liefert der Bericht den nächsten Impuls? Bilanz im Anflug, Rekord im Rücken Am 12. November legt Siemens die Ergebnisse zum vierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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