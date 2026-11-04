Meta Platforms greift für seinen KI-Ausbau immer tiefer in die Tasche. Der Facebook-Mutterkonzern hat am Dienstag Anleihen im Volumen von 15 Milliarden US$ platziert. Weitere fünf bis zehn Milliarden US$ könnten über Euro-Anleihen hinzukommen. Insgesamt will das Unternehmen 2026 bis zu 145 Milliarden US$ investieren. Trotzdem zeigt sich die Aktie bei 621,03 US$ zuletzt wieder etwas freundlicher. JPMorgan sieht sogar ein Kursziel von 940 US$ und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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