Die SAP-Aktie hat sich vom Jahrestief kräftig erholt und den fallenden Trendkanal nach oben verlassen. Inzwischen notiert der Kurs bei 206,65 €, gibt in der laufenden Woche jedoch -2,18% nach. Bleibt der Ausbruch intakt - oder erreicht die Erholung bald ihre Grenzen? Chartanalyse zur SAP-Aktie Nach dem Tief bei rund 127,00 € gelang der SAP-Aktie eine dynamische Erholung. Dabei durchbrach der Kurs den fallenden Trendkanal und eroberte nacheinander ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de