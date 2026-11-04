Die Zalando-Aktie gerät nach ihrer kräftigen Erholung erneut unter Druck. In der laufenden Woche fällt der Kurs um -5,35% auf 25,29 € und entfernt sich damit wieder vom jüngsten Zwischenhoch. Zugleich senden RSI und MACD neue Kaufsignale. Handelt es sich lediglich um einen Rücksetzer im entstehenden Aufwärtstrend - oder droht Zalando erneut in Richtung der Jahrestiefs abzurutschen? Chartanalyse zur Zalando-Aktie Die Zalando-Aktie hat im Frühjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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