Die deutschen Nebenwerte haben gestern einen schwachen Tag erlebt. Der MDAX schloss 0,4 Prozent tiefer bei 30.743 Punkten, der TecDAX verlor 0,6 Prozent auf 4.093 Punkte. Am deutlichsten traf es den SDAX, der um 1,1 Prozent auf 18.017 Punkte nachgab. Auch der DAX gab 0,4 Prozent auf 25.865 Punkte ab, weil viele Anleger vor dem Ergebnis der US-Wahlen Zurückhaltung übten. Im SDAX lastete vor allem TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900) auf der Stimmung. Der Softwareanbieter rechnet für 2026 nun währungsbereinigt mit einem Umsatzrückgang von 1 bis 2 Prozent, weil Großkunden Abschlüsse verschieben. Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt