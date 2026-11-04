NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die jeweiligen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Akash Tewari in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit Blick voraus hänge das Aufwärtspotenzial für den Kurs wohl vor allem vom Onkologie-Hoffnungsträger Pumitamig ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US09075V1026
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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