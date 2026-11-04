Wiesbaden (ots) -Am 7. November macht der Magen-Darm-Tag darauf aufmerksam, wie wichtig die gastrointestinale Gesundheit für Wohlbefinden und Lebensqualität ist. Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) sind dabei nicht selten: Etwa 650.000 Menschen in Deutschland sind von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, zwei der häufigsten CED, betroffen. [1] Gleichzeitig bietet der Awareness-Tag Anlass, genauer hinzusehen: Denn bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen können geschlechtsbezogene Unterschiede den Weg zur Diagnose und den weiteren Behandlungsverlauf beeinflussen. [2, 3] Das untermauert die Bedeutung eines vertrauensvollen Austauschs in der ärztlichen Praxis. Bei der Vorbereitung darauf unterstützt die Webseite leben-mit-ced.de.Magen-Darm-Beschwerden wie Bauchschmerzen und Durchfälle, gepaart mit Erschöpfung, können viele Ursachen haben und sind nicht immer leicht einzuordnen. Dadurch kann sich der Weg bis zur Diagnose zuweilen lang gestalten - und bei Frauen oft noch länger. So zeigt eine multizentrische Studie, dass chronisch-entzündliche Darmerkrankungen bei Männern schneller erkannt wurden als bei Frauen: Bei Männern dauerte es bei Morbus Crohn im Median 4,5 Monate bis zur Diagnose, während sie bei Frauen im Median erst nach 12,6 Monaten gestellt wurde. Bei Colitis ulcerosa waren es im Median 2,7 gegenüber 6,1 Monate. [2]Vertrauensvoller Austausch als Basis der individuellen CED-TherapieNach der Diagnose können geschlechtsbezogene Unterschiede auch im weiteren Behandlungsverlauf eine Rolle spielen. [3] Bei Frauen im gebärfähigen Alter kann eine mögliche Schwangerschaft die Wahl der Therapie beeinflussen. [4]Allerdings bedeutet die Möglichkeit einer Schwangerschaft nicht automatisch, dass ein Kinderwunsch besteht. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig der offene Austausch zwischen Patient*innen und Behandelnden ist. "Mein Tipp: Betroffene, und insbesondere Frauen, sollten mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt ganz offen über ihre Lebenssituation, Wünsche und Zukunftsplanung sprechen. Denn es ist wichtig, dass die CED-Therapie zum Lebensentwurf passt", rät die Biologin und Betroffene 'Mila Quirin', die auf ihren Social-Media-Kanälen (https://www.instagram.com/milaquirin/?hl=de) über das Leben mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen aufklärt.leben-mit-ced.de: eine gute Vorbereitung auf das Gespräch in der PraxisDie beste CED-Therapie ist die, die sowohl zur Erkrankung als auch zu den persönlichen Bedürfnissen passt - und das lässt sich im vertrauensvollen Gespräch in der ärztlichen Praxis am besten entscheiden. Unterstützung bei der Vorbereitung darauf bietet Patientinnen und Patienten die Website leben-mit-ced.de. Dort finden Betroffene unter anderem die CED-Disk (https://www.leben-mit-ced.de/ced-disk.html). Dieses Online-Tool erfasst zehn Lebensbereiche wie z. B. Schmerzen, Schlaf, Energie und Emotionen - und hilft, aktuelle Belastungen und individuelle Therapieziele in der Sprechstunde strukturiert anzusprechen. Denn je genauer Betroffene ihre Situation benennen können, desto leichter lassen sich gemeinsam fundierte Behandlungsentscheidungen treffen.Referenzen[1] Farrag K et al. Deutsches Ärzteblatt. 2023; Heft 27-28:1219-1223[2] Sempere L et al. Inflamm Bowel Dis. 2023;29:1886-1894.[3] Pueschel L et al. J Crohns Colitis 360. 2025;7(3):otaf040.[4] Torres J et al. J Crohns Colitis. 2023;17(1):1-27.Über AbbVieUnsere Mission als BioPharma-Unternehmen ist es, innovative Therapien zu erforschen und bereitzustellen, mit denen wir die medizinischen Herausforderungen von heute und morgen angehen. Wir wollen einen echten Unterschied im Leben der Menschen machen - über verschiedene Therapiegebiete hinweg, darunter Immunologie, Onkologie, Neurologie und Augenheilkunde sowie mit dem Portfolio von Allergan Aesthetics in der medizinischen Ästhetik. In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie weltweit rund 57.000 und in Deutschland rund 3.500 Mitarbeiter*innen. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie www.abbvie.de oder unser Profil auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/abbvie-deutschland/). Unter www.abbvie-care.de finden Sie umfangreiche Informationen zu unseren Therapiegebieten.Pressekontakt:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAnna TolkampBrand Communication ManagerE-Mail: anna.tolkamp@abbvie.comOriginal-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112983/6383763