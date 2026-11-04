BERLIN (dpa-AFX) - Nach der schweren Niederlage der Republikaner bei den Midterms hofft der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt auf einen Wandel in der US-Außenpolitik. Er setze darauf, dass US-Präsident Donald Trump jetzt "in der Außenpolitik mehr Vernunft walten lässt", sagte der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im ARD-"Morgenmagazin". Sein Rat an die Republikaner sei: "Seht Euch das Ergebnis an und seht, dass es auch ein Urteil über die falsche Außenpolitik des US-Präsidenten ist."

Trump habe ursprünglich gesagt, Militär sei kein Instrument zur Lösung von Konflikten und die Amerikaner müssten sich aus ihnen raushalten. Tatsächlich setze er das Militär vielleicht mehr als jeder andere Präsident vor ihm ein. "Dieser Widerspruch ist ihm, glaube ich, schon ein Stück weit auf die Füße gefallen." Im Kongress gebe es eine klare Mehrheit gegen die Politik Trumps in Fragen der Unterstützung der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland./sk/DP/mis