München (ots) -Die österreichische Erfolgs-Komödie um einen Patchwork-Papa im Weihnachtsstress sorgt in diesem Jahr auch als deutsche Erstausstrahlung für turbulente Weihnachtsstimmung. "Aufputzt is' - Ein Weihnachtsdebakel" ist am 25. Dezember 2026 im BR Fernsehen zu sehen und steht bereits ab 15. Dezember 2026 in der ARD Mediathek bereitStark besetzt, u. a. mit Marlene Morreis, Gery Seidl, Adele Neuhauser, Thomas Mraz, Maria Hofstätter, Johannes Silberschneider, Thomas Stipsits und Kabarettistin Lisa Eckhart in ihrer ersten Kinorolle, hat dieser Film das Zeug zu einem neuen Weihnachts-Komödienklassiker.Zum InhaltKurz vor Weihnachten versucht der Wiener Bauleiter Andi (Gery Seidl) verzweifelt, einen Großauftrag zu Ende zu führen und zugleich für seine Frau Steffi (Marlene Morreis), deren kleine Tochter und die anspruchsvolle Schwiegermutter ein perfektes Weihnachtsfest zu organisieren. Zwischen dem Abholen des Weihnachtsbaums und der Nachforschung, wo die für die Baustelle bestellten Türen abgeblieben sind, versinkt der völlig überforderte Andi allerdings bald im Chaos.AusstrahlungsinfosVon Dienstag, 15. Dezember 2026, bis 14. Januar 2027, in der ARD Mediathek und am Freitag, 25. Dezember 2026, um 22.00 Uhr im BR FernsehenInfos zum FilmRegie: Claudia Jüptner-JonstorffDrehbuch: Gery Seidl, Regine Anour, Robert BuchschwenterDarstellende: Gery Seidl, Marlene Morreis, Thomas Mraz, Mia Plamberger, Maria Hofstätter, Johannes Silberschneider, Thomas Stipsits, Adele Neuhauser, Christopher Seiler, Lisa Eckhart u. a.Filmische Festtage vom BR 2026Weihnachten wird dieses Jahr im BR-Programm festlich, unterhaltsam und fiktional: Rund um die Feiertage haben die BR-Film-Redakteure eine ganz besondere Auswahl von Highlights für die ganze Familie zusammengestellt. Von Weihnachtsklassikern, einem neuen Märchenfilm bis zu modernen Publikumserfolgen spannt sich der Bogen der fiktionalen Festtagsunterhaltung:Mit "Single Bells" und seiner Fortsetzung "O Palmenbaum", u. a. mit Martina Gedeck, zeigt das BR Fernsehen zwei Kultfilme, auf die die Fans jedes Jahr warten.Weitere BR-Weihnachtsfilme im Programm sind "Hubert und Staller - Eine schöne Bescherung", "Engel mit beschränkter Haftung", "Geschenkt" und "BACH - Ein Weihnachtswunder". Ergänzt wird das Angebot durch die Romanze "Schneemann sucht Schneefrau" und die Lappland-Lovestory "Schlittenfahrt ins Weihnachtsglück".TV-Premiere im Ersten feiert außerdem der Märchenfilm "Die Prinzessin aus Glas" am 25. Dezember 2026 um 14.10 Uhr. Bereits ab 18. Dezember ist das Märchen in der ARD Mediathek verfügbar.Weitere Informationen zum BR-Weihnachtsprogramm unter:https://ots.de/meeQF5Pressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciE-Mail: gesine.pucci@br.deTel. +49 (0)89 5900-10556www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6383768