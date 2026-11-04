Bremen (ots) -Mit der größten Routenvielfalt der Firmengeschichte startet Star Clippers, weltgrößter Anbieter von Segelkreuzfahrten, in die Sommersaison 2028. Die drei Großsegler "Royal Clipper", "Star Flyer" und "Star Clipper" setzen dabei nicht nur ab Venedig, Rom, Athen und Nizza die Segel, sondern es kommen mit Istanbul, Antalya, Malta und Barcelona weitere attraktive Starthäfen im Mittelmeer dazu. Ebenfalls neu: Gleich mehrere kürzere Segeltörns ab Athen, Rom und Venedig zwischen vier und sechs Tagen sprechen insbesondere Gäste an, die erstmals einen Urlaub unter weißen Segeln erleben möchten. Weitere Höhepunkte der jetzt veröffentlichten Vorschau sind die Begleitfahrt der "Royal Clipper", dem größten Fünfmast-Vollschiff der Welt, an der Segel-Regatta Voiles de Saint Tropez Ende September sowie eine ganz neue Route mit Madeira im Oktober 2028.Auch für die jetzt veröffentlichten 76 neuen Segel-Kreuzfahrten nimmt Star Clippers Kurs auf kleinere Häfen jenseits der Rennstrecken vieler Ozeanriesen. "Und Segel setzen schafft bei uns nicht nur eine einzigartig schöne Atmosphäre an Bord, sondern wir nutzen den Wind konsequent wann immer es die Bedingungen zulassen, als besten Treibstoff", erklärt Leo Chang, CEO der Reederei Star Clippers.Star Clippers-Flotte segelt wirklich: "World's Best Green Cruise"Fast alle der neuen und zumeist einwöchigen Törns lassen sich problemlos zu längeren Segel-Kreuzfahrten kombinieren. Dazu zählen speziell die Fahrten durch die Griechische Inselwelt mit dem Viermaster "Star Clipper" und die Routen ab Venedig, Malta und Athen mit dem Schwesterschiff "Star Flyer". Ein Favorit für diese längeren Urlaube unter weißen Segeln bietet sich im Juli und September 2028 an, wenn die "Star Flyer" Malta, Rom, Barcelona und Nizza ansteuert.Routen jenseits der Rennstrecken der OzeanriesenStar Clippers, mit dem World Travel Award als "World's Best Green Cruise" ausgezeichnet, setzt auf die Kombination aus Entspannung unter weißen Segeln, feiner Kulinarik und einem sorgfältig konzipierten Ausflugsprogramm abseits der typischen Kreuzfahrthäfen. Die drei Großsegler ("Star Clipper" und "Star Flyer" 115,5 Meter, "Royal Clipper" 134 Meter) der monegassischen Reederei kreuzen jenseits des Massentourismus auf See entlang der Côte d'Azur oder Amalfiküste, nehmen Kurs auf Sardinien, Korsika, Menorca oder kleinere Inseln Griechenlands und dürfen auch weiterhin zentral in Venedig festmachen.Überhaupt sehen die Gäste während der Fahrten unter weißen Segeln nur äußerst selten andere Kreuzfahrtschiffe. Entspannte Atmosphäre an Bord, feine Küche mit zum Fahrtgebiet passenden Spezialitäten und zwischen 166 und maximal 227 Mitreisenden, dazu ein sportlich-eleganter Dresscode, ein kostenfreies Wassersportangebot, Spa-Anwendungen; all das sorgt bei einer Segel-Kreuzfahrt mit Star Clippers für ein Gefühl, auf einer eigenen Segel-Yacht unterwegs zu sein.Für frühe Buchungen gewährt Star Clippers lohnenswerte Preisevorteile bis 10 Prozent.Reisebeispiele:Madeira und Kanarische Inseln, ab/bis Las Palmas (Gran Canaria),10 Tage an drei Terminen im Oktober 2028 an Bord des Viermasters "Star Flyer", ab 3.875 Euro pro Person in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung.Sizilien und Malta, ab Sizilien/bis Malta, 8 Tage ab 20. Mai 2028 an Bord des Fünfmasters "Royal Clipper", ab 3.120 Euro pro Person in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung.Weitere Informationen www.starclippers.comStar Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die "Star Clipper" auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster "Royal Clipper" (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster "Star Flyer" und "Star Clipper" (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Star Clippers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51181/6383779