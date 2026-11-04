Frankfurt am Main / Kenzingen (ots) -Sechs Wochen Kanada, zwei Wochen zu Hause: So sieht das Leben von Matthias aus Kenzingen im Breisgau seit über zehn Jahren aus. Fern von seiner Frau Manuela arbeitet er als Mechaniker für Tunnelbohrmaschinen, oft zwölf Stunden am Tag. Jetzt hat der 54-Jährige bei der Omaze Hauslotterie ein Penthouse über den Dächern Frankfurts (Hessen) im Wert von 2 Millionen Euro gewonnen, dazu 100.000 Euro Startkapital. Zum ersten Mal bei Omaze können die Gewinner statt der Immobilie auch 1,9 Millionen Euro direkt aufs Konto wählen. Für Matthias und Manuela geht es dabei um mehr als eine Traumwohnung: Es geht um das große Glück, nach all den Jahren wieder zusammen zu sein.Als das Omaze Team bei Manuela vor der Tür stand, war Matthias Tausende Kilometer entfernt in Kanada per Video zugeschaltet. Im Mehrgenerationenhaus der Familie feierten Sohn, Schwiegertochter und Enkelkinder mit. "Wir sind bei der Nachricht alle völlig durchgedreht. Es war eine Achterbahn der Gefühle, aber vor allem Freude pur", sagt Manuela.Matthias, der ursprünglich aus der Region Mannheim stammt, hat sein Leben lang hart gearbeitet, viele Jahre davon unter Tage. Seit zehn Jahren ist er in Kanada im Einsatz, weil der Job dort sicherer und besser bezahlt ist. 75 bis 80 Stunden pro Woche sind die Regel. Das Ziel: das gemeinsame Haus abbezahlen. Denn nach einer Operation an der Hand kann Manuela nicht mehr arbeiten, mit ihrem Einkommen fiel eine wichtige Stütze weg. Ein gemeinsamer Alltag blieb durch die tausende Kilometer weite Distanz zwischen den beiden zwangsläufig auf der Strecke.Ein Blick zurück und über die Dächer FrankfurtsBeim ersten gemeinsamen Besuch im bezugsfertig eingerichteten Penthouse schließt sich für Matthias ein Kreis: Vor 30 Jahren verbrachte er fast jedes Wochenende in Frankfurt: "Damals hätte ich nie geglaubt, einmal über den Dächern Frankfurts im eigenen Penthouse zu sitzen."Das Penthouse im Gutleutviertel liegt direkt am Ufer des Main. Auf 154 Quadratmetern bietet es einen offenen Wohnbereich mit Panorama-Kamin, zwei Schlafzimmer und eine lichtdurchflutete Orangerie. Dazu gibt es eine Dachterrasse mit Outdoor-Küche und Whirlpool vor der Skyline-Kulisse. Manuela hatte sich sofort in die Farbgebung und das Design der Ausstattung verliebt. Matthias selber hat der unverbaute Blick auf die Skyline Frankfurts im ersten Moment den Atem verschlagen.Penthouse oder 1,9 Millionen Euro: eine Entscheidung mit HerzDie Gewinner haben die Wahl: Sie können das Penthouse übernehmen und selbst einziehen, es für 3.500 bis 4.500 Euro im Monat vermieten oder verkaufen. Grunderwerbsteuer und Notarkosten fallen nicht an. Alternativ - und das ist neu bei Omaze - steht eine Auszahlung von 1,9 Millionen Euro offen. "Ein Penthouse über den Dächern Frankfurts ist ein außergewöhnlicher Preis. Die Geschichte von Matthias und Manuela zeigt aber, worum es eigentlich geht: Nach über zehn Jahren hat die Familie jetzt endlich wieder die Möglichkeit, mehr Zeit miteinander zu verbringen", sagt Nico O'Neill, Geschäftsführer von Omaze Deutschland. "Ein Gewinn soll zum eigenen Leben passen und nicht umgekehrt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass die beiden nun in aller Ruhe frei entscheiden können, wie ihr nächstes Kapitel aussieht."Matthias und Manuela haben nun einige Wochen Zeit, um sich in Ruhe zu entscheiden. Doch die neue Möglichkeit, den Gewinn auszahlen zu lassen, macht ihnen die Entscheidung leichter. Das Penthouse begeistert sie, jedoch ist der Lebensmittelpunkt der Familie in Kenzingen. "Hier zu wohnen wäre ein Traum, aber wir wollen die Kinder nicht verlassen", sagt Manuela.Für die beiden ist klar, was der Gewinn bedeutet: Der finanzielle Druck der vergangenen Jahre fällt weg. Matthias möchte künftig weniger arbeiten: "Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für ein ruhigeres Leben". Für Manuela steht fest: "Der eigentliche Hauptgewinn ist, dass wir als Familie wieder öfter zusammen sind und mehr Zeit füreinander haben."Auf Omaze aufmerksam wurde das Paar durch einen TV-Spot zur Hausverlosung in Haan bei Düsseldorf. Manuela gab den Anstoß: "Das machen wir jetzt auch mal, das probieren wir einfach aus." Seit Mai kauft Matthias jeden Monat Lose. Zuvor hatte er jahrzehntelang Lotto gespielt, ohne nennenswerten Erfolg. "Ich habe 30 Jahre Lotto gespielt, und das Geld war einfach weg", sagt er. Bei Omaze sei das anders: "Das ist kein verlorenes Geld." Das Paar hat sein Budget bewusst umgeschichtet, weil jedes Los auch einen guten Zweck unterstützt.1.203.000 Euro für Plan International DeutschlandMit der Verlosung des Frankfurter Penthouses unterstützen alle Teilnehmenden Plan International Deutschland. Insgesamt fließen 1.203.000 Euro an die Kinderrechtsorganisation, die sich für Bildung und Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und weltweit einsetzt.Claudia Meyerhöfer, Abteilungsleitung Deutsche Innereuropäische Programmarbeit bei Plan International Deutschland: "Die Fördermittel von 1,2 Millionen Euro ermöglichen uns, ein besonderes Projekt zur Förderung mentaler Gesundheit von Kindern in Deutschland umzusetzen. Wir unterstützen Fachkräfte an Grundschulen als wichtige Wegbegleiter und arbeiten direkt mit den Schulkindern. Die Stärkung ihrer emotionalen und sozialen Kompetenzen sind ein wichtiger Grundstein für ihre gesunde weitere Entwicklung. Die möchten wir allen Kindern ermöglichen."Über Omaze:Omaze ist eine staatlich lizenzierte Lotterie mit gesellschaftlichem Impact, die Häuser, Autos und Geldgewinne mit einer guten Sache verbindet. Gegründet 2012, ist Omaze seit 2025 auch in Deutschland aktiv. Durch die Omaze Millionen Euro Haus Lotterie sind mittlerweile bereits mehr als 50 Menschen zu Millionären geworden. Darüber hinaus konnten weltweit mehr als 216 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt werden. Lose und weitere Informationen unter www.omaze.de.Eckdaten zum Gewinnobjekt:Objekt: Penthouse im Gutleutviertel, Frankfurt am MainLage: direkt am Main, zwischen Skyline und FlussWohnfläche: 154 m²Schlafzimmer: 2 (Hauptschlafzimmer mit En-Suite-Bad aus Marmor)Highlights: Panorama-Kamin, Orangerie, Dachterrasse mit Lounge, Outdoor-Küche und WhirlpoolWert: 2.000.000 Euro zzgl. 100.000 Euro StartkapitalCash-Option: 1.900.000 Euro (erstmals bei einer Omaze-Verlosung)Über Plan International Deutschland:Plan International Deutschland ist Teil der weltweit tätigen Kinderrechtsorganisation Plan International. Mit ihren Projekten und Initiativen fördert die Organisation die Bildung und Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und weltweit. Mit jedem Omaze Los der Penthouse-Verlosung fließt ein Teil der Erlöse an Plan International Deutschland. Weitere Informationen unter www.plan.de.Link zum Bildmaterial:Omaze Frankfurt Penthouse (https://storymachinegmbh-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/christina_libuda_storymachine_de1/IgBOYKionDhhRI676au6fjZwAblEj3YU5SvMpDr7uYwfym8?e=pTwSj1)Pressekontakt:Pressekontakte Omaze:Tim WestphalPublic Relations Manager - Omaze DeutschlandE-Mail: tim.westphal@omaze.comTelefon: +49 (0)151 172 964 37Pressekontakt Plan International Deutschland:E-Mail: presse@plan.deOriginal-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6383778