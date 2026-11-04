EQS-News: Omnissa, LLC
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
~ Mit der weltweiten Ausweitung der Omnissa Sovereign Solution können Unternehmen stärker selbst bestimmen, wo und wie ihr digitaler Arbeitsplatz verwaltet wird ~
~ Eine sichere Private-Cloud-Umgebung und souveräne Bereitstellung unterstützen Unternehmen dabei, beim zunehmenden Einsatz von KI-Agenten auf dem Endgerät die Kontrolle zu behalten ~
~ Die Ankündigung erfolgt im Rahmen der Omnissa ONE EMEA 2026 in Amsterdam ~
AMSTERDAM & MOUNTAIN VIEW, Calif. , 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Omnissa, ein führender Plattformanbieter für die Absicherung des Agentic Endpoints, hat heute auf der Omnissa ONE EMEA die Ausweitung der Omnissa Sovereign Solution (OSS) auf sechs neue Märkte in Europa und Asien bekannt gegeben. OSS wird als Komplettservice angeboten und soll sicherstellen, dass Kundendaten, Servicebetrieb, technischer Support und Kundenverträge im jeweiligen Land des Kunden verbleiben. OSS ist bereits auf mehreren Hunderttausend Endgeräten in Österreich, Deutschland, Spanien, Schweden und Tschechien im Einsatz, unter anderem bei Kunden aus geschäftskritischen und regulierten Branchen.
Eine sichere Umgebung für den Einsatz von KI:
Souveräne Kontrolle ist jetzt auch in weiteren Märkten möglich:
"KI braucht eine sichere Umgebung, in der sie genutzt werden kann", sagt Amit Singh, CEO von Omnissa. "Der Endpoint ist die letzte Meile der KI-Sicherheit in Unternehmen - dort interagieren Agenten mit Anwendungen, Daten und Systemen, und dort wird aus Intelligenz konkretes Handeln. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, eine souveräne, sichere Umgebung zu schaffen: Sie hilft dabei, die Agenten zu schützen, die für ein Unternehmen arbeiten, und gleichzeitig jene Agenten abzuwehren, die ihm schaden könnten."
OSS basiert auf vier zentralen Elementen, die im jeweiligen Kundenland erbracht werden: Lokale Speicherung der Kundendaten, Bereitstellung und Betrieb durch einen lokalen, im Rahmen des Omnissa-Partnerprogramms zertifizierten Anbieter, technischer Support im jeweiligen Land sowie Vertragsabschluss direkt mit dem lokalen Partner. OSS wird in den bereits aktiven Märkten über zertifizierte Partner vor Ort bereitgestellt. Dazu zählt GEMA International Hosting, der zentrale OSS-Serviceprovider-Partner von Omnissa.
Die Omnissa-Plattform ist darauf ausgelegt, eine sichere Umgebung für den Einsatz von KI zu schaffen: KI-Agenten bewegen sich innerhalb klar definierter Grenzen, die Kontrolle bleibt beim Unternehmen und jede Aktion ist nachvollziehbar. So unterstützt sie europäische Unternehmen dabei, KI sicher und nach ihren eigenen Vorgaben einzusetzen. Beim Agentic Endpoint setzt Omnissa konsequent auf Prävention: Ziel ist es, die Möglichkeiten für Agenten - ob schädlich oder nicht -, Sicherheitslücken auszunutzen, von vornherein zu minimieren und etwaige Schwachstellen angesichts immer schnellerer Angriffe rasch zu beheben. Angriffe zu erkennen und darauf zu reagieren, bleibt unerlässlich - an erster Stelle steht jedoch, eine sichere Basis zu schaffen, auf der die Agenten arbeiten können.
Die Omnissa ONE EMEA 2026 wird einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Lösungen der Omnissa-Plattform bieten, darunter VDI und Apps, UEM, DEX sowie Sicherheit.
Die heutige Ankündigung und die Omnissa ONE EMEA folgen auf die Omnissa ONE, die im September in Orlando, Florida, stattfand. Die jährliche Veranstaltung zeigte, wie Unternehmen den Wandel zum agentenbasierten digitalen Arbeitsplatz gestalten und Vertrauen in KI schaffen können. Zu den Sponsoren der Veranstaltung gehörten unter anderem NVIDIA, Nutanix, Google, Amazon Web Services (AWS), IGEL und Red Hat.
Weitere Informationen zur Omnissa ONE EMEA 2026 finden Sie hier.
Über Omnissa
Weitere Informationen unter www.omnissa.com.
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04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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