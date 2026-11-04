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Abendessen aus Anlass des40-jährigen Jubiläums der Partnerschaftzwischen dem Land Schleswig-Holsteinund der Provinz Zhejiang



04.11.2026 / 09:30 CET/CEST

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KIEL, Deutschland, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Provinz Zhejiang und Schleswig-Holstein begingen am 28. Oktober in Kiel das 40-jährige Bestehen ihrer regionalen Partnerschaft. Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 1986 haben die beiden Regionen eine umfassende Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Investitionen, Wissenschaft und Technologie, Bildung und akademischer Austausch, Kultur und Tourismus sowie im maritimen Sektor entwickelt. Im Rahmen der Zeremonie blickten He Zhongwei, Vizegouverneur der Provinz Zhejiang, und Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, auf vier Jahrzehnte Zusammenarbeit zurück und erklärten, sie freuten sich darauf, die Beziehungen in den kommenden Jahren weiter zu stärken. Ein Gedenkfilm, der vom Kultur-, Radio-, Fernseh- und Tourismusministerium der Provinz Zhejiang zum Jubiläum produziert wurde, fand bei den Gästen beider Regionen großen Anklang. Eine gemeinsam vom Kultur-, Radio-, Fernseh- und Tourismusministerium der Provinz Zhejiang und der Staatskanzlei Schleswig-Holstein organisierte Kulturveranstaltung feierte die Freundschaft zwischen den beiden Regionen mit Musik und Tanz. Künstler des Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Theatre und Tänzer aus Zhejiang präsentierten einen Ausschnitt aus der klassischen Yue-Oper Die achtzehn Abschiede, zusammen mit einer klassischen Tanzaufführung von Die Schmetterlingsliebenden. Die Aufführungen hoben gemeinsam die lyrischen Qualitäten der Jiangnan-Oper und die Eleganz des traditionellen chinesischen Tanzes hervor. Ein Chor aus Schleswig-Holstein trug ein temperamentvolles Seemannslied vor, das den Mut und die Entschlossenheit der Seeleute auf hoher See besang und beim Publikum großen Anklang fand. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/abendessen-aus-anlass-des40-jahrigen-jubilaums-der-partnerschaftzwischen-dem-land-schleswig-holsteinund-der-provinz-zhejiang-302929042.html



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