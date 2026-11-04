DJ Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc (C50U) Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s) 04-Nov-2026 / 09:06 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc DEALING DATE: 03-Nov-2026 NAV PER SHARE: USD: 184.95 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 283008 CODE: C50U ISIN: LU1681047XXX =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681047XXX Category Code: NAV TIDM: C50U LEI Code: 549300BAK8X881YKGS43 Sequence No.: 448489 EQS News ID: 2428016 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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November 04, 2026 03:06 ET (08:06 GMT)
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