Zürich - Nach der überraschenden Absetzung von Lindt-&-Sprüngli-Chef Adalbert Lechner fordern mehrere Grossaktionäre auch rasche Veränderungen im Verwaltungsrat. Insbesondere die Machtfülle des 80-jährigen Präsidenten Ernst Tanner steht in der Kritik, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf Interviews mit mehreren grossen Aktionären berichtete. Reuters sprach mit fünf bedeutenden Investoren, darunter drei der 20 grössten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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