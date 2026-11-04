Die geplante Anlage in Rotterdam würde den industriellen Einsatz der Wasserstofftechnologie von H2SITE vorantreiben und eine Produktionskapazität von 20 Tonnen Wasserstoff pro Tag aufweisen

H2SITE wurde für eine Förderung aus dem Innovationsfonds der Europäischen Union zur Entwicklung eines Ammoniak-Cracking-Projekts im industriellen Maßstab in Rotterdam ausgewählt, vorbehaltlich der Formalisierung der Fördervereinbarung. Die Auswahl markiert einen wichtigen Meilenstein in den Bemühungen des Unternehmens, seine Technologie zu skalieren und die Dekarbonisierung schwer zu dekarbonisierender Industriezweige zu unterstützen.

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Aerial view of the Botlek in Rotterdam. Photo: T.W. van Urk Shutterstock

Das Projekt zielt darauf ab, Wasserstoff aus importiertem Ammoniak in der Nähe industrieller Verbrauchszentren zurückzugewinnen und zu reinigen, wodurch der industrielle Einsatz der Technologie von H2SITE vorangetrieben wird.

H2SITE arbeitet eng mit industriellen Akteuren in Rotterdam zusammen, um die Integration des Projekts über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu definieren von der Annahme und Lagerung von Ammoniak bis hin zur Wasserstoffproduktion und -verteilung. Die Koordination zwischen Technologieanbietern, Infrastrukturbetreibern und Industriepartnern ist unerlässlich, um Sicherheit, Betriebsfähigkeit und einen effizienten Einsatz im industriellen Maßstab zu gewährleisten.

Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Eine endgültige Investitionsentscheidung hängt von den erforderlichen Planungs- und Genehmigungsarbeiten, kommerziellen Vereinbarungen und der Finanzierung ab. Das Projekt baut auf der firmeneigenen Membrantechnologie aus einer Palladiumlegierung von H2SITE auf, um industrielle Wasserstofflösungen bereitzustellen. Mit einer eigenen Produktionsstätte in Europa kombiniert das Unternehmen interne Fertigungskapazitäten und industrielles Know-how, um seine Technologie zu skalieren und groß angelegte Projekte zur Ammoniakspaltung und Wasserstoffreinigung zu realisieren.

"Noch vor wenigen Jahren arbeiteten wir mit 25 Zentimeter großen Membranen. Heute entwickeln wir Projekte, die diese Technologie in neue industrielle Kapazitäten in Europa umsetzen können. Wir sind stolz auf diesen Fortschritt, und die Unterstützung aus Europa ist entscheidend für den Übergang von der Technologieentwicklung zum industriellen Einsatz", sagte Andrés Galnares, CEO von H2SITE. "Unser Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit erfahrenen Industriepartnern, um sichere und zuverlässige Lösungen für Branchen zu liefern, deren Dekarbonisierung schwierig ist."

Das Projekt ist Teil der übergeordneten Strategie von H2SITE zur Industrialisierung seiner Technologien zur Wasserstoffproduktion und -trennung. Die Förderung durch den Innovationsfonds würde dem Unternehmen helfen, diesen nächsten Schritt zu gehen, zusammen mit den technischen und kommerziellen Arbeiten, die für den Aufbau eines tragfähigen Industrieprojekts erforderlich sind.

Über H2SITE

H2SITE ist ein industrielles Technologieunternehmen, das sich auf die Wasserstoffproduktion und -abscheidung spezialisiert hat. Seine firmeneigene Membranreaktor- und Abscheidertechnologie auf Basis einer Palladiumlegierung ermöglicht die Erzeugung von hochreinem Wasserstoff aus verschiedenen Wasserstoffträgern sowie die Rückgewinnung von Wasserstoff aus industriellen Gasgemischen.

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