München (ots) -Nach dem Fahrzeugschein wird nun auch der Führerschein digital. Ab Ende November soll es möglich sein, den Führerschein auf dem Smartphone zu speichern und bei Verkehrskontrollen in Deutschland als Nachweis zu verwenden. Der bisherige Kartenführerschein kann dann im Alltag zu Hause bleiben. Die ADAC Juristen erklären, wie der digitale Führerschein funktioniert und was Autofahrer beachten müssen.Wer den digitalen Führerschein nutzen möchte, muss sich zunächst online ausweisen. Dafür wird die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises samt zugehöriger PIN benötigt. Über die kostenlose i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamtes lässt sich der Führerschein anschließend digital hinterlegen.Wichtig ist allerdings: Der digitale Führerschein gilt zunächst nur in Deutschland. Bei Fahrten ins Ausland muss der Kartenführerschein deshalb weiterhin mitgeführt werden. Zwar ist im Rahmen der neuen EU-Führerscheinrichtlinie auch ein europaweit gültiger digitaler Führerschein vorgesehen. Bis dieser tatsächlich genutzt werden kann, wird es aber noch einige Jahre dauern.Der digitale Führerschein ist freiwillig und ergänzt den bisherigen Kartenführerschein. Wer weiterhin das klassische Dokument nutzen möchte, kann dies uneingeschränkt tun. Bei einer Verkehrskontrolle in Deutschland soll künftig neben dem Kartenführerschein auch der digitale Nachweis auf dem Smartphone ausreichen.Der ADAC begrüßt die Einführung des digitalen Führerscheins. Er erleichtert den Alltag von Autofahrerinnen und Autofahrern und ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Entscheidend ist aus Sicht des ADAC, dass die Nutzung freiwillig bleibt und der bisherige Kartenführerschein weiterhin uneingeschränkt verwendet werden kann. Zudem müssen Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sein und der digitale Führerschein im Alltag zuverlässig funktionieren.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6383846