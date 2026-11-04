Frankfurt am Main (ots) -Die AGF Videoforschung GmbH und The Walt Disney Company gehen den nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit. Gemeinsam prüfen beide Unternehmen die Voraussetzungen für eine mögliche Integration des Streamingdienstes Disney+ in die aktive AGF-Messung.Disney arbeitet bereits heute mit der AGF zusammen: Der Disney Channel wie auch die National Geographic Sender sind Teil der linearen AGF-TV-Messung. AGF und Disney Advertising prüfen nun, unter welchen Voraussetzungen auch Disney+ in die aktive Messung integriert werden kann."Disney+ erreicht mit seinen erstklassigen, einzigartigen Serien und Filmen unserer weltweit führenden Marken wie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX und ESPN ein breites Publikum in Deutschland. Für uns ist es deshalb wichtig, diese Nutzung auch für den Werbemarkt besser sichtbar und einordbar zu machen. Gemeinsam mit der AGF prüfen wir nun die Möglichkeit, die aktive Messung von Disney+ künftig umzusetzen", erklärt Julia Schörner, Vice President Disney Advertising GSA.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung GmbH, ergänzt: "Disney+ ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Bewegtbildmarkts. Dass wir nun gemeinsam die Voraussetzungen für eine Integration nach den Regeln des AGF-Messstandards prüfen, bringt uns auf dem Weg zu einer umfassenderen Bewegtbildmessung weiter. Unser Ziel ist ein gemeinsamer, unabhängiger Marktstandard für Bewegtbild - über alle Distributionswege hinweg. Dafür brauchen wir transparente Regeln und vergleichbare Daten, auf die sich Anbieter, Agenturen und Werbungtreibende verlassen können."Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.Über Disney+Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, zusammen mit "Die Simpsons". Außerhalb der USA beinhaltet Disney+ unter der Marke Hulu eine Vielzahl an General Entertainment Inhalten. Der erfolgreiche Streaming-Service der Walt Disney Company, Disney+, verbindet Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt mit einer einzigartigen Kollektion von preisgekrönten General Entertainment Inhalten, Familienunterhaltung der Spitzenklasse sowie globalen Sportinhalten von ESPN. Neben einem noch nie dagewesenen Zugang zu Disneys unglaublichem Katalog an Film- und TV-Klassikern ist Disney+ das Zuhause für die neuesten Filme der Walt Disney Studios. Weitere Informationen gibt es unter DisneyPlus.com auf unserer Instagram (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrandly-pr.us18.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df2e77389b1ab8fbe40059d0bb%26id%3Dca9ec879d9%26e%3D9ed7d5877e&data=05%7C02%7CChristine.Weber%40disney.com%7C4c108d9968dc46e7523608df17c60291%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C639255811366501177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=KsRs3%2FdFhijqhlLRe6IXKJro15YO6k72bozoy3uh0Jo%3D&reserved=0) oder Facebook (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrandly-pr.us18.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df2e77389b1ab8fbe40059d0bb%26id%3D7d3d0b177b%26e%3D9ed7d5877e&data=05%7C02%7CChristine.Weber%40disney.com%7C4c108d9968dc46e7523608df17c60291%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C639255811366541371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OJVfj85E8sEKO2lWpChKLgCHv3%2BiOBTYma%2BEcgNyyeU%3D&reserved=0) Seite oder unter der Disney+ App, die über die meisten Mobilgeräte oder internetfähigen TV-Geräte (zum Download) verfügbar ist.Pressekontakt:AGF VIDEOFORSCHUNG GMBHGärtnerweg 4-8D-60322 Frankfurt am MainT +49 69 955 260-55F +49 69 955 260-60presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105855/6383842