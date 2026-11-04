Zürich - Die Schweizer Unternehmen haben ihre aktuelle Geschäftslage im Oktober wieder besser beurteilt. Sie blicken aber etwas weniger zuversichtlich in die Zukunft. Insgesamt bleibe die Aufwärtstendenz der Schweizer Wirtschaft intakt, teilte das KOF Institut am Mittwoch in der aktuellen Konjunkturumfrage mit. Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen zeigte sich aber uneinheitlich. Insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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