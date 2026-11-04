Die Fresenius Medical Care-Aktie befindet sich weiterhin in einem ausgeprägten Seitwärtstrend. Die Handelsspanne liegt derzeit zwischen 37 und 41 €. Am Mittwoch notiert das Papier bei 39,10 €. Der am Vortag veröffentlichte Quartalsbericht sorgte für einen Kursrückgang von rund -3,6%. Damit stellt sich die Frage: Wie sind die aktuellen Zahlen zu bewerten und wie könnte es mit der Aktie weitergehen? Geschäftszahlen mit Licht und Schatten Die starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de