Ob beim Einkaufen, im Restaurant oder beim Online-Shopping: Zahlungsdienstleister verdienen an nahezu jeder Kartentransaktion mit. Doch obwohl Visa, Mastercard, American Express, PayPal und Capital One vom wachsenden bargeldlosen Zahlungsverkehr profitieren, unterscheiden sich ihre Geschäftsmodelle und Risiken erheblich. Das zeigt sich auch an der Börse, wo die Bewertungen der fünf Unternehmen weit auseinanderliegen. Visa: Milliarden Transaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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