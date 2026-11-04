Die EPH Group AG geht mit ihrer mittlerweile dritten Unternehmensanleihe an den Kapitalmarkt - und dass trotz erheblicher Kursverluste bei den beiden Vorgänger-Anleihen und einer weiterhin angespannten Eigenkapitalsituation. Der neue Bond 2026/33 (ISIN: AT0000A3XXXX) soll bis zu 50 Mio. Euro einbringen und bietet erneut einen Kupon von 10 % p. a. Mit dem Kapital will der österreichische Projektentwickler sein Hotel- und Ressortportfolio im Premium- und Luxussegment ausbauen. Im Gespräch mit uns erläutert Vorständin Yasmin Wilfling, warum die EPH Group erneut auf den Anleihemarkt setzt, wie sie die schwachen Börsenkurse der Altanleihen einordnet und mit welchen operativen Fortschritten sowie Sicherheiten das Unternehmen das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen möchte. Anleihen Finder: Die EPH Group begibt eine neue Unternehmensanleihe. Sie haben bereits 2023 und 2025 Anleihen begeben. Warum gehen Sie diesen Schritt nun erneut und für welche Projekte brauchen Sie das Geld konkret?Yasmin Wilfling: Mit der neuen Anleihe 2026/33 wollen wir die nächsten Entwicklungsschritte unserer Hotelprojekte finanzieren. Ein konkreter Schwerpunkt ist das geplante Boutiquehotel am Tegernsee, für das seit Kurzem die Baugenehmigung vorliegt.Unser Geschäftsmodell als Projektentwickler bringt es mit sich, dass zunächst Kosten für Grundstückssicherung, Planung, Genehmigungen und Finanzierung entstehen. Die wesentlichen Umsätze und Ergebnisse werden hingegen erst in späteren Projektphasen, insbesondere durch die Verwertung der entwickelten Projekte, realisiert. In den vergangenen Monaten haben wir bei mehreren Projekten wichtige Meilensteine erreicht und damit die Voraussetzungen für die weiteren Entwicklungen geschaffen. Die neue Anleihe soll uns ermöglichen, die Projektentwicklungen konsequent fortzusetzen und damit die Grundlage für künftige Umsätze und Liquiditätszuflüsse zu schaffen. Anleihen Finder: Die Kurswerte der ersten beiden Anleihen sind äußerst schwach und notieren nur bei 40 % bzw. 60 %. Wie argumentieren Sie hier für eine neue Anleihe? Warum sollten Investoren einen neuen Bond zu 100% zeichnen und wie möchten Sie das Vertrauen am Kapitalmarkt wieder herstellen? "Die Börsenkurse unserer bestehenden Anleihen sind aus unserer Sicht nicht als Maßstab für die Bewertung der neuen Emission geeignet" Yasmin Wilfling: Die Börsenkurse unserer bestehenden Anleihen sind aus unserer Sicht nicht als Maßstab für die Bewertung der neuen Emission geeignet - die teilweise erheblichen Kursrückgänge sind bei sehr geringen Handelsvolumina einzelner Transaktionen zustande gekommen, ohne dass ...

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