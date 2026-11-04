Der Eigentümer und Betreiber von Energiespeichern, BW ESS, gab am Dienstag bekannt, dass sein Projekt "Hams Hall" im englischen West Midlands mit 350 Megawatt Leistung und 1,24 Gigawattstunden Kapazität ans Stromnetz angeschlossen ist. Er befindet sich direkt neben dem Umspannwerk "Hams Hall" von National Grid und hat den kommerziellen Betrieb bereits aufgenommen. Gemessen an der Kapazität ist es nun Europas größter in Betrieb befindliche Batteriespeicher. BW ESS plant noch eine Folgeerweiterung der Leistung und Kapazität auf 400 Megawatt und 1,42 Gigawattstunden. Am Standort herrschte reges Treiben: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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