Fraport hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz lag mit EUR 1.397 Mio. (+3,5% yoy) im Rahmen der Konsensschätzung, während das EBITDA mit EUR 595 Mio. die Erwartungen übertraf. Ursächlich war das robuste internationale Wachstum, das die Kosteninflation in Frankfurt mehr als ausglich. Das EBIT ging zwar aufgrund höherer Abschreibungen auf das Terminal 3 (T3) um 10% yoy zurück, lag aber dennoch über dem Konsens. Der Free Cashflow stieg um 24% yoy auf EUR 461 Mio., da die Investitionen (Capex) für das T3 ihren Höhepunkt überschritten haben. Dadurch sank die Nettoverschuldung qoq um ca. EUR 430 Mio. Das Management bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Vor diesem Hintergrund behalten wir unser HOLD-Rating und das Kursziel von EUR 62,00 bei, da die starke Cash-Generierung die Belastungen durch das schwächere Verkehrsaufkommen im Inland und die Arbeitskostenentwicklung aufwiegt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fraport-ag
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