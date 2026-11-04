Von Andrea Conti, Head of Macro Markets Analysis bei Eurizon Die ersten Anzeichen aus der Berichtssaison in den USA für das dritte Quartal zeigen ein positives Bild, das jedoch nicht ganz so rosig ist wie in den vorangegangenen Quartalen. Die Ergebnisse der führenden Banken entsprachen den Erwartungen. Erste Hinweise von den Technologieunternehmen bestätigen die Aussichten auf ein starkes Wachstum bei Nachfrage und Umsätzen, während sich die Aufmerksamkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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