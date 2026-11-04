Hamburg (ots) -Ein Abend voller bewegender Geschichten, großer Emotionen und außergewöhnlicher Hilfsbereitschaft: Am Samstag, 12. Dezember 2026, um 20.15 Uhr zeigt das ZDF live die große TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder". Durch die Show führt auch in diesem Jahr Johannes B. Kerner.Gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen und Künstlern ruft "Ein Herz für Kinder" die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu auf, für Kinder in Not zu spenden. Zu den Gästen und Showacts des Abends zählen unter anderem Roland Kaiser, Simone Thomalla, Peter Maffay, Howard Carpendale, Wayne Carpendale und Johannes Oerding.Im Mittelpunkt der Gala stehen Kinder und Familien, die dringend Unterstützung benötigen. Bewegende Schicksale und Hilfsprojekte zeigen, wo Not am größten ist und wie konkrete Hilfe das Leben von Kindern verändern kann. Prominente Unterstützerinnen und Unterstützer nehmen während der Sendung persönlich Spendenanrufe entgegen und setzen gemeinsam ein starkes Zeichen für Solidarität und Mitgefühl.Die Spenden-Hotline zur TV-Gala wird unter 01802 - 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen) erreichbar sein. Außerdem kann online über die Website von "Ein Herz für Kinder" (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ein-herz-fuer-kinder.de%2Fspenden&data=05%7C02%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7C2053c170f07d497c31f008df38dd4be1%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C639292195263308099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cfom9zLEAYXyHEKBO2%2BNpLyx0XDAEDI5Yo0i8qSrspc%3D&reserved=0) sowie über Paypal (paypal.me/einherzfuerkinder) gespendet werden.BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" ist eine international tätige Kinderhilfsorganisation, die weltweit Kinder in Not unterstützt. Sie wurde vor 48 Jahren von Verleger Axel Springer in Hamburg initiiert. Der Verein fördert unter anderem medizinische Forschungsprojekte und Operationen, baut Schulen, Kitas und Kinderkliniken, hilft Kindern in Kriegs- und Katastrophengebieten und unterstützt benachteiligte Familien in Deutschland. Außerdem setzt sich "Ein Herz für Kinder" verstärkt für Chancengerechtigkeit ein und fördert deswegen nationale Bildungsprojekte.Im Jahr 2025 hatte die BILD-Hilfsorganisation insgesamt 30,5 Millionen Euro für die weltweiten Förderungen zugesagt. In 56 Ländern konnten so im letzten Jahr Projekte und Familien unterstützt und 1,8 Millionen bedürftigen Kindern in Deutschland und weltweit geholfen werden. Mehr Informationen dazu hier im aktuellen Jahresbericht 2025.Das Besondere: Jeder Cent der Spenden kommt da an, wo er gebraucht wird. Es gibt keine Abzüge durch Personal- und Verwaltungskosten. Diese werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer Deutschland GmbH und anfallende Zinseinnahmen gedeckt. Zudem ist die BILD-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V. und durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert.Programmhinweis: "Ein Herz für Kinder": Samstag, 12. Dezember 2026, 20.15 Uhr live im ZDF. Moderation: Johannes B. KernerPressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comwww.ein-herz-fuer-kinder.deOriginal-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103688/6383945