Wer bestehende Wind- und Solarparks um einen Batteriespeicher erweitern will, kann in drei Monaten mit dem Anschluß rechnen. Darauf weist Entwickler Voltfang in einem neuen Leitfaden hin. Voltfang hat einen Leitfaden zur Integration von Batteriespeichern in bestehende Wind- und Solarparks veröffentlicht. Der Leitfaden erläutert laut einer Pressemitteilung, wie Betreiber einen sogenannten Co-Location-Speicher am vorhandenen Netzanschluss realisieren können und welche Schritte von der Investitionsentscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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