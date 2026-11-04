Die Heidelberg-Materials-Aktie gehört am Mittwoch, dem 4. November 2026, zu den großen Gewinnern im DAX und legt um 8,35 Prozent auf 169,97 Euro zu. Überraschend starke Quartalszahlen und ein ausgeweitetes Sparprogramm sorgen für Kaufinteresse. Besonders die steigenden Gewinne und zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro geben der Aktie neuen Auftrieb.Heidelberg-Materials-Aktie legt kräftig zu Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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