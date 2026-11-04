Europa kann sich seine nächste strategische Abhängigkeit nicht leisten. Trotzdem drohen wir, sie gerade aufzubauen: bei den Batteriespeichern, ohne die unsere künftige Stromversorgung nicht funktionieren wird. Wir diskutieren über Kilowattstunden, Wirkungsgrade und Anschaffungskosten. Doch die entscheidende Frage lautet: Wer verfügt über Technologie, Rohstoffe und Produktionskapazitäten, wenn wir diese Speicher dringend brauchen? Bei Öl und Gas haben wir erlebt, was passiert, wenn wirtschaftliche Bequemlichkeit die strategische Urteilskraft verdrängt. Wer nun die Elektrifizierung Europas vorantreibt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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