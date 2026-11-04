ZEALs drittes Quartal fiel gemischt aus. Das organische Umsatzwachstum von 9% blieb leicht hinter unseren Erwartungen zurück, da selbst die außergewöhnliche Jackpot-Serie bei Lotto 6aus49 die schwächere Eurojackpot-Aktivität nicht vollständig ausgleichen konnte. Positiv überraschte dagegen die operative Profitabilität: Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte trotz höherer Kundenakquisitionskosten rund 36% und lag damit über unseren Erwartungen. SevenCanyons anfängliche bereinigte Marge von 21% liegt dagegen noch deutlich unter dem Margenziel des Managements von 30%. Die Guidance für Q4 deutet zudem auf eine Abschwächung des Wachstums gegenüber Q3 und einen deutlichen Margenrückgang hin. Das erscheint uns konservativ, auch wenn die zuletzt schwächere organische Wachstumsdynamik Fragen mit Blick auf 2027 aufwirft. Bei einer Bewertung von lediglich 7,5x EV/EBIT 2027E halten wir das Chance-Risiko-Profil weiterhin für attraktiv. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung und erhöhen unser Kursziel auf EUR 74,00.. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se
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